Rada Európy spustila program pre medzinárodné seriálové koprodukcie

Bratislava 6. októbra (TASR) - Filmovým producentom seriálov v rámci európskeho audiovizuálneho priestoru je určený trojročný pilotný program, ktorý spustila Rada Európy v spolupráci s filmovým fondom Eurimages. Podporiť má kvalitné seriály vytvorené v rámci medzinárodných koprodukcií. "Cieľom je posilniť nezávislých producentov a rozvíjať nové spolupráce," informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Spresňuje, že príležitosť pre nadnárodnú spoluprácu finančne podporilo 13 krajín, ktoré sa spojili prostredníctvom svojich ministerstiev a národných agentúr. Program zahŕňa dve výzvy, jednu zameranú na projekty a druhú na partnerstvo pri udeľovaní Ceny na vývoj koprodukčných seriálov.



"Samostatný fond na podporu seriálov bude fungovať na základe dobrovoľných príspevkov tých členských štátov Eurimages alebo Rady Európy, ktoré sa do programu budú chcieť zapojiť," približuje koordinátorka programu Zuzana Gindl-Tatárová.



Pilotný program vznikol na základe tzv. budapeštianskej iniciatívy z roku 2021, ktorá zdôrazňovala najmä zachovanie nezávislej produkcie a rozmanitosti v tvorbe európskych dramatických seriálov, ako aj potenciál medzinárodnej spolupráce pri rozprávaní príbehov, ktoré zarezonujú globálne. "Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa na základe rozhodnutia ministerky kultúry Silvie Hroncovej rozhodlo prijať túto výzvu a umožniť žiadateľom zo Slovenska, aby sa do projektu zapojili už na jeseň tohto roku," dodáva SFÚ.



Výzva na predkladanie projektov na podporu koprodukčných seriálov je otvorená do 31. októbra do 17.00 h SEČ. Výzva na partnerstvo pre medzinárodné koprodukčné trhy, ktoré sa rozhodnú byť hostiteľmi štyroch Cien na vývoj koprodukčných seriálov, je otvorená do 17. októbra do 17.00 h SEČ.



Do výzvy sa zapojilo Belgicko, Chorvátsko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Severné Macedónsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.