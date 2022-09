Radi píšete? Súťaž Via Litera opäť hľadá literárne talenty

Košice 25. septembra (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice a miestny Rotary Klub vyhlásili druhý ročník literárnej súťaže Via Litera. Určená je študentom stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií s pôsobnosťou v mestách Košice a Prešov. Riaditeľka knižnice Kamila Prextová uviedla, že súťaž o cenu Petra Raševa má poskytnúť priestor vyjadriť sa k téme "Sloboda a jej podoby".



"Súťaž je prioritne zameraná na hľadanie mladých talentov medzi študentmi stredných škôl a žiakmi druhého stupňa osemročných gymnázií. Tentokrát od nich očakávame, aby cez literárne práce v próze alebo poézii vyjadrili svoje názory na slobodu. Zaujíma nás názor mladej generácie. Táto téma snáď ani nemá hraníc, sme zvedaví, čo na to študenti, ktorí v roku 1989 svoje názory rozhodne prejavili, a či tomu bude aj teraz cez súťažné práce," objasnila Prextová.



Peter Rašev bol jedným zo zakladajúcich členov Rotary Klubu Košice a aj takýmto spôsobom sa snažia si pripomínať jeho odkaz a pamiatku. Súťažné práce je potrebné doručiť na e-mailovú adresu knižnice najneskôr do konca októbra. Všetky potrebné informácie a podmienky účasti sú zverejnené na webových stránkach vyhlasovateľov súťaže.



"Tentokrát sa môžu do súťaže zapojiť nielen študenti košických škôl, ako tomu bolo v prvom ročníku, ale aj tých prešovských. Peter Rašev síce žil a tvoril v Košiciach, narodil sa však v Prešove," zdôvodňuje zmenu Sklenárová. Práce bude hodnotiť trojčlenná porota v zložení: Jozefa Poláková, Jana Tesserová a Ľuba Blaškovičová. Najlepším autorom bude udelená cena Petra Raševa. "V spolupráci so Štátnym divadlom Košice máme v pláne i ďalšie prekvapenia, ktoré môžu prispieť či už k zviditeľneniu samotných autorov, alebo k naštartovaniu ďalšej umeleckej kariéry," dodala Sklenárová.