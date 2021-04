Rádio Devín odvysiela premiéru adaptácie poviedky Potok pod potokom

Bratislava 19. apríla (TASR) - Pohľad na stále aktuálnu tému túžby po potomkovi, ktorá však zostáva nenaplnená, prinesie nová rozhlasová hra Rádia Devín Potok pod potokom. Adaptáciu poviedky prozaika a scenáristu Dušana Dušeka si môžu poslucháči vypočuť v utorok (20. 4.). TASR o tom informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko.



Rozhlasová adaptácia poviedky Potok pod potokom vznikla v banskobystrickom štúdiu RTVS. Jej autorom je divadelný režisér Jozef Krasula. "Rozhlasovo adaptovať Dušeka je náročná úloha, pretože potrebujete nahradiť rozprávača. A to sa Jozefovi Krasulovi podarilo," prezrádza dramaturg RTVS Egon Tomajko. Prípravy rozhlasovej hry trvali niekoľko mesiacov, podobne ako v iných projektoch ich nečakane prerušila pandémia a s ňou súvisiace problémy.



Témou rozhlasovej hry je túžba po potomkovi a jej nenaplnenie. Hlavnej postave, spisovateľovi Adamovi, ktorý sa z problému snaží "vypísať" a pripravuje všetko na deň D, keď sa to musí podariť, sa vybavujú všetky čarovné chvíle, plány a nádeje, obrovská láska, túžba, ale potomok nie. Pri tom všetkom sa mu vynárajú útržky spomienok i postavy, ktoré v jeho živote mali svoje miesto: brat Brko, priateľ Viktor aj maliar Sevas.



Zvláštnu kapitolu adaptácie tvoria dialógy s Adamovou manželkou Škoricou v prúde času. Zaujímavá je aj poetika adaptácie. Vychádza z hry medzi partnermi, zo slovných hračiek, prekáračiek, poézie a množstva metafor, ktoré sa rozvíjajú a prepletajú. "Ruchmi a hudbou sme si pomáhali skôr striedmo a v náznakoch. Nesnažili sme sa o 'doslovnú' realitu. Preto vidíme v hre akúsi čistotu a tú aj poslucháčovi ponúkame. 'Odposluch' aj herecké výkony stoja naozaj za to," dodal Tomajko.



Hlavnú postavu Adama obsadil Juraj Predmerský, jeho ženu Škoricu Ivana Kováčová, maliara Sevasa stvárni Marián Viskup, postavu priateľa Viktora si zahral Tomáš Mischura a ako Adamov brat Brko sa predstaví Jakub Tomajko.



Adaptáciu poviedky Dušana Dušeka, ktorý v januári oslávil životné jubileum 75 rokov, si môžu poslucháči vypočuť ako súčasť vysielania slotu Dramatické Rádio Devín po 21.50 h.