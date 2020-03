Rádio Devín pre zrušenie kultúrnych podujatí prispôsobilo program

Bratislava 16. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu dočasne zrušila plánované verejné kultúrne podujatia. "Rádio Devín zareagovalo zmenou programu a poslucháčom prinesie hodnotné rozhlasové hry, fíčre, relácie o poézii a próze, symfonické koncerty vážnej hudby, experimentálnu, jazzovú a folkovú hudbu či veľké operné a koncertné diela," TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Počas tohtotýždňových pracovných dní Rádio Devín mimoriadne zaradilo do vysielania od 7.00 do 8.00 h rozprávky. Od utorka (17. 3.) do piatka (20. 3.) si poslucháči môžu vypočuť medzinárodne oceňovaný cyklus Jána Bábika "Múzy za mrežami". V ňom sa venuje osudom viacerých slovenských spisovateľov, ktorí sa po komunistickom prevrate v roku 1948 ocitli vo väzení.



Cyklus Historia magistra vitae sa počas týždňa od 15.00 h zameria na renesančnú Florenciu, komunity v stredovekom uhorskom meste, fortifikačné systémy stredovekých miest v Uhorsku a mestské stredoveké rituály.



V Čítaní na pokračovanie o 22.30 h budú mať premiéru úryvky z knihy Aleny Sabuchovej "Šeptuchy". Dramatické Rádio Devín ponúkne v utorok premiéru rozhlasovej hry Miroslavy Kuracinovej Valovej "Gemini" a v stredu o 21.30 h reprízu rozhlasovej hry pre celú rodinu autorky Jany Bodnárovej "V záhrade papierových drakov".



Relácia Ars litera rozoberie vo štvrtok (19. 3.) o 17.00 h tvorbu Leonida Andrejeva a v piatok prinesie aktuálny diel z cyklu Ikony divadla. Relácia Poézia sa v sobotu (21. 3.) o 15.00 h zameria na tvorbu Mariána Hatalu v rozhlasovom pásme pod názvom "Chlieb dní lámaný poéziou". Projekt Desať dekád divadla.sk pokračuje v nedeľu (22. 3.) o 16.30 h premiérovou časťou Cesta k slovenskému baletu 1920 – 1940.



"Tím hudobného vysielania upriamuje pozornosť poslucháčov počas tohto týždňa na reláciu Bližšie k jazzu, v ktorej v utorok o 19.00 h predstaví tvorbu rakúskeho džezového bubeníka Klemensa Marktla. V stredu (18. 3.) napoludnie zahrajú Mucha Quartet a klaviristka Magdaléna Bajuszová diela Alexandra Aflbrechta, Alexandra Moyzesa, a Štefana Németha Šamorínskeho. V piatok o 18.00 h v relácii Jazz zaznie hudba prominentného vietnamského jazzového saxofonistu Tran Manh Tuana," priblížil intendant Rádia Devín Peter Janků s tým, že v sobotňajšej relácii Festivalové reminiscencie si poslucháči môžu o 15.30 h vypočuť záznam koncertu San Fransisco Symphony Orchestra s dirigentom Michaelom Tilsonom Thomasom.



Ranné ladenie bude v pracovných dňoch v upravenom čase od 8.00 do 10.00 h mapovať vývoj udalostí v oblasti umenia a kultúry na Slovensku. "Poslucháčom a hlavne návštevníkom webu RTVS ponúkame širokú paletu rozhlasových hier, rozprávok, fíčrov, vzdelávacích programov v rámci Archívu Extra, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne," dodal Janků.