Rádio Devín uvedie v premiére rozhlasovú hru I. Ruttkayovej Extrém

Bratislava 6. mája (TASR) – Rádio Devín uvedie v utorok 10. mája o 20.00 h premiéru rozhlasovej hry Ivice Ruttkayovej pod názvom Extrém. "V hlavnej úlohe príbehu ženy traumatizovanej domácim násilím sa predstaví Alena Pajtinková,” informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.



Ako priblížila, sonda do života týranej ženy sa odohráva v kontexte príbehov ľudí bez domova, ktorých osudy na základe autentických rozhovorov autorka zakomponovala do deja. "Hra tak ponúka aj mozaiku pohľadov na hodnoty súčasnej spoločnosti, akými sú domov, rodina či solidarita so slabším,” uviedla Pivarčiová.



Pre RTVS hru naštudovala režisérka Natália Deáková s pôvodnou hudbou Jakuba Kudláča a zvukovým dizajnom Ľubice Olšovskej.