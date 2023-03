Radio Head Awards 2022 patria i Pare či poslednému albumu M. Žbirku

Bratislava 18. marca (TASR) – Poslucháči i hudobní experti rozhodli o cenách Radio_Head Awards 2022. Ocenenie Rádia_FM pre slovenskú hudbu v piatok (17.3.) večer udelili napríklad poslednému albumu Mira Žbirku, ale aj skupine Para za singel To okolo nás. Informovalo o tom RTVS.



"Ocenenie si odniesli aj Modré hory za nahrávku Čudne slávni, objavom roka sú Berlin Manson a Debut roka nahrala mladá producentka IAmNt. Ďalší z mladých talentov, projekt Dis Is Markéta, si odniesol aj Ocenenie Nadácie Advance Investments, ktorá svoju cenu udeľovala už po desiatykrát," uviedla intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.



V rámci žánrových kategórií bodovali producent Blame Your Genes, Besna, Hmlisto & Peter Linhart, Júlia Kozáková či experimentátor Daniel Kordík. "Prekvapením bola kategória Jazzová hudba, kde zvíťazila nie jedna, ale hneď dve nahrávky, od projektu Nikitin, Šrámek, Altar Ensemble a Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band," dodala Jamrichová.



V rámci vystúpení počas piatkového galavečera si Nvmeri a Pino z Pudingu pani Elvisovej uctili cover verziou nového držiteľa Ocenenia za prínos do hudby Laca Lučeniča. Prvýkrát v 15-ročnej histórii Radio_Head Awards udelili aj Mimoriadne ocenenie. "Rádio_FM sa rozhodlo oceniť projekt Slovenská tepláreň. Silný moment vyvrcholil vystúpením Purist a ich hostí, ktorí naživo zahrali skladbu, ktorú vydali ako reakciu po vražde na Zámockej ulici v Bratislave," priblížila intendantka Rádia_FM.



Prehľad víťazov cien je na webe RTVS.