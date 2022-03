Rádio_FM vyhlási víťazov 14. ročníka Radio_Head Awards

Bratislava 22. marca (TASR) - Rádio_FM sa pripravuje na víkend v znamení domácej hudby. Poslucháči a odborné poroty ocenia najlepšie slovenské nahrávky za rok 2021 v rámci 14. ročníka Radio_Head Awards. "Už v piatok 25. marca budú známe mená prvých víťazov v žánrových kategóriách, v ktorých rozhodujú odborníci," uviedol pre TASR PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Šance získať ceny v kategóriách Hard and Heavy, Hip Hop/Rap/Rnb, Elektronická hudba, World Music/Folk, Jazzová hudba, Klasická a Experimentálna hudba majú aj Altar Quartets, Blame Your Genes, Pil C, Kontrafakt, Martin Adámek, Čad či Sisa Michalidesová. "Počas žánrovo pestrého večera spozná verejnosť aj držiteľa ceny Album roka na základe hlasovania novinárov," pripomenul Púchovský kategóriu, v ktorej sú nominovaní Chiki Liki tu-a, Saténové ruky, Lash & Grey, Uniqat, ale tiež Isama Zing, ktorý zabojuje aj o cenu v kategórii Elektronická hudba. "Producent Jonatán Pastirčák nominovaný aj na cenu Debut roka tak získal spoločne s dvojicou Lash & Grey a Chiki liki tu-a najviac nominácií v jednotlivých kategóriách," dodal.



Druhý deň odovzdávania (26. 3.) bude pokračovať vyhlásením víťazov, o ktorých rozhodovali poslucháči Rádia_FM. Tí mohli hlasovať za svojich favoritov v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut a Objav roka. Kuriózna situácia nastala v nomináciách na Skladbu roka, kde po dve nominácie získali FVLCRVM a Chiki liki tu-a a nominácie dopĺňajú Lashe & Grey. "V sobotu večer bude udelené aj Ocenenie za prínos do hudby, ktoré už v úvode týždňa získal Miroslav Žbirka in memoriam," poznamenal Púchovský.



Rádiohlavy prinesú aj exkluzívne vystúpenia, ktoré budú po dvojročnej pauze opäť súčasťou obidvoch galavečerov odovzdávania ocenení. Predstavia sa Chiki Liki tu-a, Saténové ruky, Marko Damian, Ivana Mer, Isobutane, Isama Zing, projekt Altar dvojice Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šrámek a zosnulého Milana Lasicu si uctí projekt Bolo nás jedenásť.



Víťazi 14. ročníka Radio_Head Awards si odnesú sošky, ktoré podľa návrhu Bety K. Majerníkovej vyrobila sochárka Mira Podmanická. Slávnostným odovzdávaním ocenení bude sprevádzať moderátor Martin Staňo. Živý prenos môžu záujemcovia sledovať na webe radiohlavy.sk a v zázname na Dvojke v piatok 25. marca o 23.50 h.