Rádiohlavy poznajú víťazov, titul Album roka 2025 patrí dvom projektom
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Verejnoprávne Rádio_FM v piatok vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu ocenilo laureátov 18. ročníka Radio_Head Awards. Galavečer sa niesol v znamení výrazných hudobných výkonov a potvrdil rozmanitosť domácej produkcie. Poslucháči a odborné poroty rozhodli o držiteľoch ocenení za rok 2025 v hlavných a žánrových kategóriách. TASR o tom informovala PR manažérka STVR Ivana Zečevič.
Jednou z najvýraznejších osobností večera sa stala Meowlau, sólový projekt Laury Jaškovej z kapely Billy Barman. Zaujala nielen ako Objav roka 2025, ale prekvapila aj víťazstvom v kategórii Skladba roka s nahrávkou Ruksak. Silnú pozíciu potvrdil producent FVLCRVM, ktorý z piatich nominácií na ocenenie premenil dve z nich, v kategóriách Debut roka a Elektronická hudba.
K nečakanému momentu došlo pri vyhlasovaní Albumu roka 2025, kde ocenili dva projekty: Fallgrapp za Anthropos a Fvck_kvlt za Mŕtva revolúcia. Denis Bango alias Fvck_kvlt uspel aj v kategórii Novinárske ocenenie a nadviazal na svoj úspech spred dvoch rokov.
Ocenenie za prínos do hudby si prevzala kultová kapela Bez ladu a skladu, ktorá výrazne formuje podobu alternatívnej hudobnej scény a minulý rok oslávila 40 rokov od svojho vzniku.
„Teší nás, že aj tento ročník priniesol silné umelecké výpovede, nové objavy aj potvrdenie etablovaných mien. Rádio_FM tak opäť naplnilo svoju úlohu podporovať domácu tvorbu v celej jej rozmanitosti,“ uviedla intendantka Rádia_FM Janka Imrichová.
Odborné poroty rozhodli o laureátoch v žánrových kategóriách od folku cez jazz až po experimentálnu či klasickú hudbu. Zvíťazili v nich FVLCRVM (elektronická hudba), Dorota Nvotová (folková hudba), Besna (hard and heavy), Júlia Kozáková (world music), Nikola Bankov (jazzová hudba), či Kodiki (experimentálna hudba). V klasike sa presadili AD FONTES a Sylvia Urdová za nahrávku Duchovná hudba na Slovensku. Ocenenie Nadácie Advance Investments získal projekt MonoPlastic.
Odovzdávanie ocenení spestrili hudobné vystúpenia, prepájajúce rôzne žánre aj generácie interpretov. Na pódiu sa predstavili Puding pani Elvisovej, FVLCRVM, Meowlau, Besna, Fallgrapp či Nina Rosa. Záznam z podujatia si môžu diváci pozrieť v nedeľu 29. marca o 20.40 h na Dvojke.
