Rádiožurnál Slovenského rozhlasu začal vysielať pred 30 rokmi

Bratislava 5. marca (TASR) – Mnohí poslucháči si nevedia predstaviť rozhlasové vysielanie bez relácie Rádiožurnál. Na svoju púť éterom sa vydala pred tridsiatimi rokmi. "Vysiela Rádiožurnál Slovenského rozhlasu," zaznelo po prvý raz 5. marca 1990. Hlavná spravodajská relácia Slovenského rozhlasu sa v súčasnosti vysiela štyrikrát denne o 7.00, 12.00, 18.00 a o 22.00 h.November '89 otvoril novinárom nové možnosti. Rozhlasáci sa tejto príležitosti chopili a prišli s dovtedy – v slovenskom éteri - niečím nevídaným: s takmer hodinu trvajúcou spravodajsko-publicistickou reláciou vysielanou napoludnie. Niečo do tých čias na Slovensku nemysliteľné sa stalo realitou.povedal v prvom vysielaní relácie autor nápadu a prvý ponovembrový námestník riaditeľa Slovenského rozhlasu Michal Berko. Pri symbolickom odovzdávaní relácie poslucháčom zdôraznil, že poludňajší čas nebol vybraný náhodne, pretože nepoznal rozhlasovú stanicu, ktorá by nevysielala vo svete práve napoludnie spravodajstvo a aktuálnu publicistiku v rozsahu do jednej hodiny.Myšlienke prinášať poslucháčom napoludnie širokú škálu informácií z domova aj zo sveta, zo všetkých oblastí života ľudí i spoločnosti, spočiatku neverilo príliš veľa ľudí. Čoskoro sa ale ukázalo, že to bol krok správnym smerom. Po prvý raz sa takmer všetko vysielalo naživo – aktuálne z miesta udalosti, nechýbala pestrá paleta žurnalistických žánrov od stručných správ cez rozhovory, glosy až po reportáže a to všetko "" do netradičného zvukového obalu, ktorý tvorili džingle, hudobné predely a podfarbovanie správ. Spoločne to vytváralo moderný, dynamický produkt ponúkaný dennodenne poslucháčovi už nielen napoludnie, ale postupne tiež ráno i večer.Verva a nadšenie sprevádzalo tvorcov novovzniknutej relácie, ktorá si získavala čoraz viac priaznivcov. Napokon, snahu o kontakt s poslucháčmi bolo cítiť od premiérového vydania Rádiožurnálu. A poslucháči sa odmeňovali tvorcom relácie nielen svojimi námetmi i typmi, ale najmä dôverou a priazňou, čo potvrdzovali desiatky, ba stovky tak telefonátov, ako aj listov, ktoré prichádzali do redakcie.Pri zrode relácie bol aj kňaz Anton Srholec, ktorý sa týmito slovami prihovoril poslucháčom v deň prvého vysielania Rádiožurnálu:Tridsať rokov sa snaží Rádiožurnál napĺňať toto poslanie. A aké je jeho miesto v súčasnom mediálnom priestore?povedal pre TASR Ján Hacek, vedúci Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.