Radošinci a SĽUK premiérujú inscenáciu Ako som vstúpil do seba

Bratislava 12. apríla (TASR) - Ako som vstúpil do seba je názov tretieho veľkého spoločného muzikálového projektu, ktorý v piatok premiérujú v Bratislave Radošinské naivné divadlo (RND) a Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK). Autorom muzikálu s hudbou Jána Melkoviča je Stanislav Štepka, ktorý napísal vtipnú a nekonvenčnú správu o dobrodružnej ceste z vlastných úst do svojho vnútra. "Divákom ponúkne 'doslovnú javiskovú cestu do seba'," avizuje RND inscenáciu v réžii Ondreja Spišáka.



"Autor sa rozhodne v jeden deň - len tak doslova vstúpiť do seba, zoznámiť sa s vlastným vnútrom, teda Jazykom, Zubmi, so Slinami, ktoré ho dopravia do Žalúdka, kde by stretol ubolený žalúdočný Vred v prítomnosti vyhrávajúcej rómskej kapely, prepadli by ho Parazity a ochránili Krvinky, vystrašili by ho nervózne Nervy, privandroval by aj do Srdca, kde by stretol tých, ktorých má v Srdci," približuje Štepka divadelnú novinku, v ktorej má svoje miesto aj "pamätlivá Pamäť", či Fantázia, ktorá cestujúcemu v sebe ponúkne od začiatku do konca nevídané a nečakané príležitosti.



Štepkov text a inscenácia nechcú byť podľa autora iba dvojhodinovou rekonštrukciou života muža v pokročilom veku. Radošinci a sľukári uvedú veľkú muzikálovú inscenáciu o vtipnom spoznávaní seba. "O hľadaní a možno aj nachádzaní seba samého, chceme spolu s divákmi zažiť veľkú a dobrodružnú výpravu do sveta fantázie a spomienok a pritom v sebe preskúmať to človečenské, čo nás znepokojuje, podnecuje k rozmýšľaniu a nakoniec aj spája," dodáva Štepka.



Réžie novej inscenácie s pôvodnou hudbou Jána Melkoviča sa ujal Ondrej Spišák. O choreografiu sa postaral Ladislav Cmorej. "Nechce to byť iba zdravovedná či osvetová cesta v nás, to by sa nám naozaj videlo málo a možno by to ani nebolo nič zaujímavé či mimoriadne," pozýva svojich divákov Štepka na "veľké spoločné a spoločenské scénické a fantazijné vandrovanie i uvažovanie o nás, o sebe a čase".