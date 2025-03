Radošinci chystajú premiéru Štepkovej tragifrašky Pavilón B

Bratislava 18. marca (TASR) - Radošinské naivné divadlo (RND) chystá premiéru inscenácie "psychofrašky" Stanislava Štepku Pavilón B. Trpko-smiešna hra "o manipulácii mocných s bezmocnými" sa na javisko radošincov vracia po štyridsiatich rokoch.



Premiéru mala v roku 1984 a do 90. rokov minulého storočia hru uvádzali takmer tristokrát. Nové uvedenie hry podľa jej autora skoro vôbec nestráca na aktuálnosti. "Ba práve naopak," podčiarkuje autor a principál divadla Stanislav Štepka, ktorý začiatkom 80. rokov 20. storočia vymyslel pre RND psychiatrickú liečebňu s primárkou, jej pomocníkom a skupinou pacientov, aby podľa slov Štepku "mohli z javiska nahlas hovoriť o manipulácií s ľuďmi, ale aj o moci a nemociach mocných".



Súčasná Štepkova javisková "správa z pekla a správa z raja" v dvoch podobách je vynovenou verziou hry s pôvodnou hudbou Jána Melkoviča, v réžii Ondreja Spišáka, na scéne Szilárda Borárosa, v kostýmoch Kataríny Hollej a v produkcii Ladislava Hubáčka.



Premiéru psychofrašky so živou hudobnou skupinou na scéne, v choreografii Ladislava Cmoreja a so súčasným súborom uvedie RND na scéne svojho divadla na Záhradníckej ul. v dvoch alternáciách v piatok a sobotu 21. a 22. marca.



Ako ďalej avizuje RND, po premiérových predstaveniach sa diváci môžu tešiť aj na prezentáciu zaujímavej knižnej štúdie o živote a diele Stanislava Štepku - novej publikácie teatrológa Miloša Mistríka s názvom Správy o Stanislavovi Štepkovi (Pohľady do jeho snov).