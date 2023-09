Radošinci premiérujú nové dielo Deti doby

Bratislava 15. septembra (TASR) - Radošinské naivné divadlo (RND) premiéruje vo svojej 61. sezóne titul Deti doby. Prvá premiéra trpko-smiešnej komédie z pera Stanislava Štepku sa uskutočnila vo štvrtok (14. 9.), na druhú premiéru pozývajú Radošinci v sobotu 16. septembra.



Hru s podtitulom Intímne správy z nášho zázemia (od roku 1950 po rok 2000) zamýšľal dramatik a zakladateľ RND k jeho 60. výročiu. V hre Deti doby chcel podať celistvý javiskovo-poetický obraz života v našej krajine, kde sa akoby náhodou od roku 1963 vyskytuje aj známe malé vidiecke divadlo. "Je to príbeh nielen divadla, ale nás všetkých," podčiarkol Štepka k hre, ktorú malo RND premiérovať už v júni. Slávnostné uvedenie "dosť veľkej záležitosti" zrejme oddialil aj výberový konkurz hercov, ktorý principál RND pred rokom avizoval v rozhovore pre TASR.



Diváci sa môžu tešiť na javiskovo štylizované slovenské 50-ročné životné osudy dvoch odlišných rodín: osirelú rodinu neskôr ľahkovážneho dobrodruha a zástancu podozrivých životných spôsobov a riešení Vlada Piovarčiho a jeho krásnej sestry Terezy a životný, no zároveň aj divadelný a intímny príbeh vidiečana Laca, ktorý sa vo svojom amatérskom divadelnom i ľudskom spôsobe života usiluje okrem iného uveriť tomu, že "dobrý človek stále niekde žije".



"Priam v zrýchlenom filmovom strihu sledujeme na javisku od detských rokov až po rok 2000 pestré, no rozdielne dva životné a myšlienkové svety, ale aj prekvapivý vývoj, nečakané zvraty a názorové odlišnosti, zažijeme hľadanie i zrod lásky a trvalých vzťahov, spoznáme plastické a spletité rodinné príbehy našich dobových protagonistov," približuje RND s tým, že u Vlada Piovarčiho budú diváci sledovať jeho nekonvenčný až kontroverzný spôsob života, ktorý nemá ďaleko ku kriminálu, a u Laca zase umelecký svet, ktorý má od počiatku znaky budúceho naivného divadla. "Obidvoch hlavných protagonistov život svojsky skúša, ale aj v mnohom pospája, aby svojím polstoročným kľukatým životným príbehom nepriamo podali správu o živote a divadle v našej krajine," dodáva Štepka k hre, ktorej mnoho tém a situácií má autentický pôdorys.



Smutno-smiešna komédia Deti doby obsahuje všetky poznávacie znaky poetiky 60-ročného RND, ako sú človečina, humor, dialekt, piesne, a hlavne silný humánny odkaz. Režisérom hry je Ondrej Spišák, scénu navrhol František Lipták, kostýmy sú dielom Kataríny Hollej, dramaturgičkou je Darina Abrahámová. "V inscenácii citujeme hudobné ukážky z tvorby dobových skladateľov RND - Ľudovít Machovič, Ján Melkovič a Juraj Haško, ktorý je zároveň aranžérom piesní," dodáva manažér divadelného projektu Ladislav Hubáček.