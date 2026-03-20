Radošinci premiérujú satirickú komédiu Tvár z bilbordu
Druhá premiéra sa uskutoční v sobotu 21. marca.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Radošinské naivné divadlo (RND) premiéruje v piatok inscenáciu satirickej komédie Stanislava Štepku Tvár z bilbordu. Hra poukazuje na silu marketingu a povrchnosť časti spoločnosti, ktorá sa rozhodne dať priestor prázdnym, mediálne vyrobeným tváram.
„Zatiaľ čo skutočné ľudské tváre a ich hodnoty zostávajú kdesi v úzadí,“ dodáva divadlo k hlavnej téme inscenácie v réžii Ondreja Spišáka. Herci René Štúr a Adam Jančina sa v nej predstavujú v úlohe kandidáta na poslanca Gejzu Poláka a Stanislav Štepka v úlohe „človeka milión“ Dominika Mravca.
Štepka v novej komédii cez prostredia médií a marketingových stratégii reflektuje súčasnú dobu, v ktorej sa na sociálnych sieťach, v médiách a v reklamných agentúrach rutinne produkujú hlavy a tváre bez obsahu. „V hre sa konfrontujú dva hodnotové systémy: na jednej strane je to svet reklamy s vytváraním straníckeho imidžu, v ktorom je dôležitejšia forma než obsah, na druhej strane presvedčenie, že nenápadný odkaz obyčajného, no slušného a čestného človeka môže tým prvým svetom ´zatriasť´ viac než preferovaná tvár bez obsahu,“ približuje RND.
Dodáva, že tento konflikt sa výrazne prejavuje v napätí medzi reklamnou agentúrou, ktorá tvrdí, že tvár predáva viac než myšlienka, a ústrednou postavou jednoduchého človeka Dominika Mravca, ktorý však svojou autenticitou a nenápadnosťou nečakane rozvíri hladiny spomínaného mediálneho sveta. „Dominik Mravec nie je postavou zahľadenou do seba. Bilancuje svoj život a prostredníctvom bilbordu sa snaží zanechať jednoduché, nenápadné posolstvo - že život sa dá prežiť aj slušne a dôstojne. Nejde o veľké ani patetické gesto, ale o tichý odkaz a postoj, ktorý kontrastuje s hlučnou mediálnou realitou,“ vysvetľuje Štepka.
„Aktuálnosť hry istotne nastolí v predvolebnom období tému, či má tichá, nenápadná slušnosť ešte miesto v dnešnom svete, ktorý, žiaľ, tlačí do popredia vonkajškový imidž a povrchnosť,“ poznamenáva divadlo k Štepkovej satirickej hre, ktorá však podľa Radošincov predovšetkým ponúka divákovi priestor na uvažovanie o hodnote autentického ľudského životného postoja a jeho trvalom odkaze: zostať v prvom rade slušným človekom.
