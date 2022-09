Radošinské naivné divadlo predstavilo jubilejnú 60. sezónu

Bratislava 22. septembra (TASR) - Radošinské naivné divadlo (RND) chystá v jubilejnej 60. divadelnej sezóne dve nové predstavenia. Prvým bude Madona s dieťaťom. Hru Deti doby - "javiskový román o našich slovenských rokoch 1950 - 2000 z pohľadu autora a divadla" uvedie RND na jar 2023 v réžii Ondreja Spišáka.



Réžie novej hry Stanislava Štepku s názvom Madona s dieťaťom sa ujal Juraj Nvota. "Je to hra o rodine, práve teraz s režisérom rozmýšľame o výbere hercov, pred Vianocami bude premiéra," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii pre TASR zakladateľ a principál divadla Stanislav Štepka. O novej hre veľa hovoriť nechcel, pretože je založená na prekvapení. "Ľudia budú spolu s nami rozmýšľať, ako tú hru ukončiť," naznačil autor s tým, že v prípade novej hry, v ktorej je nepriamym hlavným predstaviteľom slávny Galandov obraz, nejde o detektívku.



Radošinci privítaju v 60. sezóne na svojom javisku divadlo Semafor s Jitkou Molavcovou a Jiřím Suchým. "K jubileu nám budú spievať Nezapomenutelné písne," avizoval recitál Štepka. Potvrdil, že v jubilejnej sezóne nebudú chýbať divákom Radošinské Vianoce, už 22. ročník prehliadky najnovších titulov. V januári 2023 otvoria v priestoroch divadla výstavu fotografií Ja a ty a Ctibor Bachratý, v ktorej predstavia celoživotnú tvorbu svojho dlhoročného fotografa.



O tom, ako Radošinské naivné divadlo žilo spolu so slovenskou spoločnosťou v rokoch 1950 až po rok 2000 bude rozprávať hra Deti doby. "Je to príbeh nielen divadla, ale nás všetkých," podčiarkol Štepka k hre, ktorú má RND premiérovať v júni 2023. "Veľmi sa na to tešíme, lebo budeme na ňu robiť aj výberový konkurz hercov, bude to dosť veľká záležitosť," dodal.



Obľúbené divadlo nájdu diváci aj na televíznych obrazovkách. Štepka prezradil, že pre RTVS chystá asi hodinový hraný film Dospievanie s podtitulom Správa o mojich domácich. Dobová snímka o tom, čo všetko predchádzalo prvej hre RND, teda všetko o dospievaní autora a jeho divadla, má vzniknúť v réžii jeho syna Juraja Štepku. "Na rozhraní rokov ešte pripravujeme, možno k mojej osemdesiatke, ak sa dožijem, nový pôvodný muzikál pre RND a SĽUK Ako som vstúpil do seba v réžii Ondreja Spišáka a v choreografii Ladislava Cmoreja," poznamenal s humorom sebe vlastným Štepka k muzikálu, ktorý vznikne na základe jeho rovnomennej hry.



V Rádiu Slovensko uvedie RND premiérovo v priebehu budúceho roka tri hry - Sláva, Zmiešaná štvorhra a To nemá chybu. Vydavateľským počinom bude zborník textov piesní Stanislava Štepku Počuje ma niekto. Štepka naznačil, že Radošinci sa pokúsia aj o vydanie CD nosiča s pesničkami.