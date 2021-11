Radošinské naivné divadlo prináša už svoju 67. premiéru – Spev kohúta

Bratislava 9. novembra (OTS) - Návštevníkov láka na svieže príbehy plné života, ktoré prinášajú nielen úsmev, ale zároveň nastavujú zrkadlo danej dobe aj spoločnosti. Inak tomu nebude ani v prípade už 67. premiéry Radošincov s názvom Spev kohúta. Činnosť RND intenzívne podporuje generálny partner divadla Poštová banka a spoločne predĺžili spoluprácu až do konca roka 2022.Nová divadelná hra z pera Stanislava Štepku Spev kohúta sa na doskách Radošinského naivného divadla práve premiéruje. Táto dedinská „trpká“ komédia s kriminálnou zápletkou sleduje príbeh Bečkovcov, ktorí sa z mesta presťahujú za idylou vidieka. Spev kohúta preverí medziľudské vzťahy a poodhalí ľudské postoje a charaktery.“ vysvetľuje, riaditeľ Radošinského naivného divadla.Pandémia, ktorá na Slovensku zatvorila prvýkrát brány divadiel už v marci 2020, ohrozila fungovanie mnohých kultúrnych inštitúcií. Mesiace bez predstavení boli obrovskou výzvou aj pre Radošincov. „“ hovorí, manažér Radošinského naivného divadla.Napriek všetkým úskaliam a rizikám sa Radošinské naivné divadlo rozhodlo pripraviť unikátny predvianočný darček pre všetkých milovníkov divadla vo forme úplne novej divadelnej hry. „,“ dopĺňaPre kultúru boli posledné dva roky vskutku náročné a mnohé divadlá doslova bojovali o prežitie. Ich podpora je o to dôležitejšia, že bez umenia nemá šancu napredovať a zlepšovať sa žiadna spoločnosť. „“ hovorí, výkonná riaditeľka Poštovej banky.Poštová banka je generálnym partnerom Radošinského naivného divadla už 9. sezónu a tento rok opäť predĺžila spoluprácu s RND až do decembra 2022. „,“ dodávaz Poštovej banky.Poštová banka dlhodobo pomáha vo viacerých sférach spoločnosti. Je stabilným partnerom nielen najrôznejších kultúrnych inštitúcií a podujatí, ale výrazne sa angažuje sa aj v oblasti charity a podporuje komunitný rozvoj.