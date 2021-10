Raiskin: Na otvorení Slovenskej filharmónie zaznie Beethovenova hudba

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) odohrá vo štvrtok a piatok 21. a 22. októbra otváracie koncerty svojej 73. sezóny. Úvodné koncerty zaznejú pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina. Sólistom večerov bude izraelský huslista Vadim Gluzman. Informovalo o tom vedenie SF na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave. "Dúfam, že nová sezóna bude ochorením COVID-19 poznačená oveľa menej, ako bola tá vlaňajšia," povedal v jej úvode generálny riaditeľ SF Marian Lapšanský.







"Po mimoriadne emotívnych dňoch na Bratislavských hudobných slávnostiach a dlho očakávanom stretnutí s publikom sa teším na otváracie koncerty sezóny, na ktorých zahráme hudbu Beethovena a Čajkovského," konštatoval Raiskin, ktorý post šéfdirigenta SF zastáva druhú sezónu. Na začiatok otváracích večerov 73. sezóny zaradil skladbu Malá slávnostná predohra Ľudovíta Rajtera, popredného slovenského skladateľa, dirigenta, pedagóga, spoluzakladateľa a bývalého šéfdirigenta symfonického telesa. Skladba zaznie pri príležitosti jeho nedožitých 115. narodenín.



V interpretácii Vadima Gluzmana zaznie Beethovenov Koncert pre husle a orchester D dur op. 61, ktorý otvárajú štyri tiché údery na tympany. "Beethovenov husľový koncert je vrcholom krásy, formy a hĺbky humanizmu a je pre mňa mimoriadnym potešením, že sólový part zahrá môj blízky priateľ a 'hudobný brat' Vadim Gluzman," komentoval Raiskin účinkovanie jedného z najžiadanejších huslistov súčasnosti, ktorý koncertuje s orchestrami, ako Berlínski filharmonici, Gewandhausorchester v Lipsku, Mníchovská či Londýnska filharmónia.



Koncerty uzavrie Čajkovského programová a nie často uvádzaná symfónia Manfred podľa literárnej predlohy anglického romantického básnika Lorda Byrona, v autentickom naštudovaní šéfdirigenta SF, petrohradského rodáka Daniela Raiskina, ktorý potvrdil, že Čajkovského hudba stála na začiatku jeho spolupráce so SF. "Symfónia Manfred je výrazným príkladom dramatickej zručnosti Čajkovského, ktorý svoje ja odzrkadlil v hrdinovi Byronovej básne. Sila tejto hudby sa mi zdá byť mimoriadne aktuálnou práve dnes, keď sa mnohí z nás obávajú o základy existencie, ľudskosti, vzťahu k prírode, hľadania samého seba a svojho miesta v tomto živote," dodal Raiskin, ktorý počas 73. sezóny SF naštuduje deväť koncertných programov vo všetkých symfonických cykloch.



Do svojich programov zaradil aj diela Mozarta, Smetanu, Dvořáka či Mahlera. Informoval tiež o jarnom turné SF po siedmich nemeckých a rakúskych mestách v marci a apríli 2022. Sólistom koncertov bude ruský klavírny virtuóz Alexej Volodin. Spolu s ním sa 10. apríla 2022 vo viedenskom Musikvereine so SF predstaví aj ruský klavirista Konstantin Lifschitz na koncerte venovanom 125. výročiu úmrtia Johannesa Brahmsa.