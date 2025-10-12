< sekcia Kultúra
Rakúska snímka Lezkyňa získala Grand Prix 33. ročníka MFHF
Do súťažnej časti festivalu sa tento rok prihlásilo 504 filmov.
Autor TASR
Poprad 12. októbra (TASR) - Grand Prix 33. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF), ktorý v nedeľu vyvrcholil slávnostným vyhlásením výsledkov v Poprade, získal rakúsky film Lezkyňa. Informovali o tom organizátori na oficiálnej webovej stránke podujatia.
Do súťažnej časti festivalu sa tento rok prihlásilo 504 filmov. Do finálového výberu postúpilo 50 snímok z 15 krajín sveta vrátane troch slovenských diel. O víťazoch rozhodovala trojčlenná medzinárodná porota v zložení česká horolezkyňa a cestovateľka Markéta Hanáková, slovenský filmár Tomáš Hulík a poľský režisér Adrian Dmoch.
Cenu poroty si odniesol film Gálfy: horský život od režiséra Rasťa Hatiara. Ďalšie ocenenia získali snímky Alpské dobrodružstvo, Teória veľkej vody, Andrea, K2 - moja láska a Budúcnosť lezenia. Cenu divákov získal film Každý potrebuje svoj kmeň.
Festival sa začal v stredu (8. 10.) v Poprade. Projekcie filmov prebiehali aj v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. Sprievodný program zahŕňal prednášky horolezcov, prezentácie kníh a výstavu Zoltána Demjána.
Do súťažnej časti festivalu sa tento rok prihlásilo 504 filmov. Do finálového výberu postúpilo 50 snímok z 15 krajín sveta vrátane troch slovenských diel. O víťazoch rozhodovala trojčlenná medzinárodná porota v zložení česká horolezkyňa a cestovateľka Markéta Hanáková, slovenský filmár Tomáš Hulík a poľský režisér Adrian Dmoch.
Cenu poroty si odniesol film Gálfy: horský život od režiséra Rasťa Hatiara. Ďalšie ocenenia získali snímky Alpské dobrodružstvo, Teória veľkej vody, Andrea, K2 - moja láska a Budúcnosť lezenia. Cenu divákov získal film Každý potrebuje svoj kmeň.
Festival sa začal v stredu (8. 10.) v Poprade. Projekcie filmov prebiehali aj v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. Sprievodný program zahŕňal prednášky horolezcov, prezentácie kníh a výstavu Zoltána Demjána.