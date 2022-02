Raper Puerto vydáva nové EP Expanzia

Bratislava 1. február (TASR) – Raper Puerto vydáva nové EP s názvom Expanzia. Po rapových začiatkoch a experimentovaním s latinoamerickými žánrami sa posúva svojím originálnym autentickým hudobným smerom. Kombinuje moderný pop, rap, klubovú hudbu, afrobeat aj reggaeton. Na najnovšom EP spolu s Puertom účinkujú hostia, ako Čis T, Majk Spirit, P.A.T. či kolumbijský Anjel Bayona. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Nápad na Expanziu prišiel pri počúvaní jednej afirmácie, kde niekoľkokrát po sebe zaznelo ja… som!... expanzia!, a mne sa veľmi páčila sila týchto slov. Expanzia znamená rozpínanie sa. Môže to znamenať aj rozpínanie vesmírom/vesmíru, ale aj slúžiť ako metafora na rozvoj osobnosti. Pre mňa to znamená jedno aj druhé," vysvetľuje Puerto a dopĺňa: "Skladby som nahral koncom decembra 2020 a až teraz zisťujem, že EP vychádza po roku. Práve preto, lebo najprv sa všetko z toho, čo som napísal do skladieb, muselo zhmotniť v skutočnom živote. Bez toho jednoducho skladby nemohli ísť von. A to čo som minulý rok manifestoval skladbami, je dnes už realitou. Takže každý riadok v skladbách sa už stal aj v mojom živote."







Zatiaľ čo jeho tvorba za posledné dva - tri roky pozostáva najmä z pozitívnych tanečných skladieb, nesie sa skôr v rapovo melodickom duchu. V rámci Expanzie sa umelec v textoch venuje viac osobným témam a reflektuje svoje životné skúsenosti.



„Pre mňa ako umelca je vždy dôležité byť v prvom rade autentický. Takže od žánru, ktorý milujem najviac (latino), som sa nachvíľu vrátil k žánru, na ktorom som vyrastal (rap). A okorenil som ho o prvky a 'vibe', ktorý som sa za posledné roky naučil a priniesol si ich z latina. Stále je to teda Puerto, ibaže v inej, novej forme. Ja túto formu nazývam Franko Praysi, a tak som si aj skladby na EP 'otagoval'," dodal Puerto.