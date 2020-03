Raper Sensey predstavuje nový singel Elon Musk

Bratislava 24. marca (TASR) – Úspech Senseya rezonuje českou rapovou scénou. Mladý raper má na konte vydarený album Bratan, ktorý si už vyslovene pýta zlaté ocenenie, k tomu aj vypredané koncerty so Skinnym Barberom. Album Bratan vydal v novembri minulého roka a teraz prichádza aj s novým singlom Elon Musk, v ktorom potvrdzuje svoju nadobudnutú pozíciu na českej rapovej scéne. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Vo videoklipe k tomuto singlu Sensey vysiela do vesmíru signál, že mieri naozaj vysoko a rozhodne je potrebné s ním počítať. Za produkciou zvuku stojí dvorný producent Dobrin spolu s Janom Magdevskim. Beat majú na svedomí producenti kimj a Relik.



Sensey, fascinovaný životným príbehom podnikateľa Elona Muska, vysiela z Tesly raketu ktovie kam a rapuje o tom, ako začínal. Track vystreľuje mimozemský klip, na ktorom sa podobne ako na hitovom Neonovém městě podieľal Vojtěch Pokorný spolu so špičkovým strihačom Jakubom Salavcom.







Aktuálne Sensey pracuje na novom materiáli a chystá krst svojho albumu Bratan a zároveň EP Super trapper Skinnyho Barbera. Plánovaný je na 20. júna v pražskom klube Distrikt, kde sa môžu fanúšikovia tešiť na výkvet českej rapovej scény.



Sensey si zvolil cestu rapom už v mladom veku. V začiatkoch ho sprevádzali blízki kamaráti, s ktorými začínal tvoriť a nahrávať prvé tracky v štýle New School Rap, ktorý nebol v Česku ešte taký rozšírený. Po niekoľkých vydaných singloch zistil, že týmto jedinečným štýlom rapu oslovil okolie a založil s kamarátmi formáciu Crew 131, podľa okresu kde býva, a potom Crew Senseyybrosz, ktorá pôsobí doteraz. Inšpiráciou k tvoreniu jeho vlastného štýlu rapu sú pre neho krajiny, ako Rusko, USA, Taliansko alebo nemecká scéna, príbehy z jeho života a rôzne pocity, ktoré vkladá do textov. Ako umelec chce vytvoriť niečo nové, niečo také, na čo česká scéna nie je toľko zvyknutá. Najznámejšími skladbami, ktorými si Sensey získal pozornosť mnohých poslucháčov, sú Art & Hoes, Night Ride, Arachnofobie, Ona či Vadim.