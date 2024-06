Redakcia režiséra R. Bondarchuka súťaží na MFF Art Film v Košiciach

Bratislava 24. júna (TASR) - Ukrajinsko-nemecko-česko-slovenský film Redakcia súťaží na MFF Art Film v Košiciach. Snímka ukrajinského režiséra Romana Bondarchuka sa o cenu uchádza v novej súťažnej sekcii 30. ročníka festivalu Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy. TASR o tom informovala Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá snímku prinesie do slovenských kín na jeseň.



Redakcia mala svetovú premiéru na 74. ročníku festivalu Berlinale v sekcii Forum. Príbeh biológa Juru sa odohráva na juhu Ukrajiny v Chersonskej oblasti v atmosfére približujúcej sa totálnej vojny. V lese, kde sa venuje výskumu svišťov, je svedkom požiaru, ktorý zakladá skupina mužov. S fotografiami dokazujúcimi, že ide o zločin, sa snaží presvedčiť vedenie redakcie Pravda stepi, aby jeho investigatívny článok uverejnilo. "Je však pred voľbami primátora a zdá sa, že horiaci les na obzore nikoho nezaujíma. Šéfredaktor novín Pravda stepi je korupčník, miestni politici si uňho zaplatili reklamu a angažovanosť Juru mu začína prekážať," približuje distribučná spoločnosť snímku, v ktorej Bondarchuk podáva vlastné svedectvo o tom, ako pred vojnou fungovalo spravodajstvo v južných častiach Ukrajiny.



"Vždy ma fascinoval a priťahoval juh Ukrajiny. Je to akási krajina nikoho medzi Krymom a pevninskou Ukrajinou. Na juhu Ukrajiny v Chersonskej oblasti som vyrastal. Moji rodičia boli v 90. rokoch novinári a byť novinárom v tomto období a v tejto oblasti bolo vskutku groteskné," opisuje režisér inšpiráciu k nakrúteniu filmu. Dodáva, že bol svedkom absurdných situácií, v ktorých sa jeho rodičia vďaka svojej práci ocitali. "Situácie, v ktorých sa doslova vymýšľala a prekrúcala pravda. Fascinovalo ma to a mojím snom bolo nakrútiť film o novinároch v ukrajinských provinciách," prízvukuje Bondarchuk.



Redakcia je podľa neho metafora plná moderných mýtov a nejasností, ale zobrazuje aj skutočné udalosti, ktoré sa stali skutočným ľuďom. "Mnohé z miest, na ktorých sme nakrúcali, už dnes neexistujú. Boli zničené, zaplavené alebo vypálené. Osudy mnohých ľudí vo filme sú neznáme. Niektorí opustili krajinu so svojimi rodinami, niektorí začali kolaborovať, niektorí utiekli do Ruska. Väčšina sa však rozhodla zostať a bojovať proti okupantom," dopĺňa Bondarchuk. Jeho Redakcia príde do slovenských kín na jeseň tohto roka.