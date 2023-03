Redutu zaplnia školáci, ktorí prídu na ďalšiu Hudobnú akadémiu

Bratislava 16. marca (TASR) – Bratislavskú Redutu zaplnia v piatok 17. marca bratislavskí i mimobratislavskí školáci, ktorí sa prihlásili na druhú Hudobnú akadémiu Slovenskej filharmónie (SF). Organizovaný cyklus dopoludňajších koncertov navštívi 1400 žiakov v dvoch frekvenciách – o 9.30 a 11.30 h. "Program piatkových koncertov pre mladých zopakujeme aj v sobotu 18. marca o 16.00 h na druhom Rodinnom koncerte s názvom Joseph Haydn – otec symfónie," uviedla pre TASR Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



Svetom hudby bude mladých návštevníkov sprevádzať moderátor Martin Vanek. Na programe sú viaceré symfónie Josepha Haydna - Symfónia č. 8 G dur Večer, Symfónia č. 73 D dur Poľovačka, Symfónia č. 82 C dur Medveď, ale aj Koncert pre trúbku a orchester Es dur, Hob. VIIe:1, ktorý zaznie v interpretácii mladého trubkára Stanislava Masaryka.



Počas hudobného popoludnia zaznejú aj informácie o rakúskom skladateľovi, ktorý sa narodil v malej dedinke Rohrau, vzdialenej len 30 km od Bratislavy. "Do školy chodil v neďalekom Hainburgu, kde sa naučil hrať na viacerých hudobných nástrojoch. Bol členom chlapčenského zboru v katedrále Sv. Štefana vo Viedni. Neskôr vstúpil do služieb kniežaťa Mikuláša Esterházyho. S orchestrom koncertoval nielen na cisárskom dvore, ale aj v mnohých mestách Európy. Známe sú jeho koncerty v bratislavských palácoch," približuje filharmónia Josepha Haydna. Jeho hudba zaznie v bratislavskej Redute v interpretácii orchestra SF pod taktovkou Gérarda Korstena.