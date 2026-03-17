Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026
< sekcia Kultúra

Regionálne kolo súťažnej prehliadky Prez ty Gbely má svojich víťazov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odborná porota hodnotila výkony súťažiacich a najlepšie odmenila postupom do krajského kola.

Autor TASR
Gbely 17. marca (TASR) - Regionálne kolo súťažnej prehliadky detského folklóru Prez ty Gbely, ktoré sa uskutočnilo v Gbeloch v sobotu (14. 3.) popoludní, už má svojich víťazov. Predstavilo sa 15 detských interpretov ľudového spevu a hudby z okresov Senica a Skalica v kategóriách ľudové hudby, spevácke skupiny a spevácke duá, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. TASR o tom informovala Lucia Danišková zo Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici.

Odborná porota hodnotila výkony súťažiacich a najlepšie odmenila postupom do krajského kola. „Zlaté pásmo s priamym postupom získali Základná umelecká škola Melody Band, skupina Spjevule ze Skalice, Šimon Hipský a Maxim Bartal. Na krajské kolo postupujú aj Súrodzenci Hipskí a Karolína Škojcová, ktorí získali zlaté pásmo s návrhom na postup,“ ozrejmila.

Špeciálnu cenu za spevácky výkon si odniesol Sebastián Válka. Krajské kolo sa uskutoční 9. mája v Skalici pod názvom Ve Skalici na rínečku. Po vyhodnotení prehliadky sa konal rozborový seminár pre pedagógov, kde porotcovia poskytli rady k ďalšiemu rozvoju detských interpretov.

Podujatie je súčasťou celoštátnej postupovej prehliadky Vidiečanova Habovka, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. „Cieľom je podporovať u detí záujem o ľudovú hudbu a spev a umožniť im prezentáciu tvorivých výkonov na verejnosti,“ doplnila. Súťaž organizačne pripravili Trnavský samosprávny kraj, ZOS v Senici, mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely.
Neprehliadnite

Premiér: Doprava ropy tankermi pre rafinériu sa komplikuje preplácaním

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom