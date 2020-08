Obnova Bratislavského hradu odkryla unikátny archeologický nález

Na snímke riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre Matej Ruttkay počas prehliadky a prezentácie k novému archeologickému nálezu drevozemného valu z 11. storočia mimoriadnej historickej hodnoty, ktorý sa podarilo nedávno odhaliť počas záverečnej 3. etapy rekonštrukcie Bratislavského hradu v Bratislave 6. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke archeológ Marián Samuel počas prehliadky a prezentácie k novému archeologickému nálezu drevozemného valu z 11. storočia mimoriadnej historickej hodnoty, ktorý sa podarilo nedávno odhaliť počas záverečnej 3. etapy rekonštrukcie Bratislavského hradu v Bratislave 6. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke archeologické nálezy nájdené počas rekonštrukcie Severných hradieb počas prehliadky a prezentácie k novému archeologickému nálezu drevozemného valu z 11. storočia mimoriadnej historickej hodnoty, ktorý sa podarilo nedávno odhaliť počas záverečnej 3. etapy rekonštrukcie Bratislavského hradu v Bratislave 6. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ukončenie rekonštrukčných prác na Bratislavskom hrade sa posunie

Bratislava 6. augusta (TASR) – Záverečná etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla unikátny archeologický nález v podobe drevozemného valu z 11. storočia. Kancelária Národnej rady (NR) SR bude musieť nález chrániť a prezentovať priamo na mieste odkrytých nálezových miest. Pamiatka by mohla byť zreštaurovaná do roku 2023 a nálezy by mohli byť verejnosti sprístupnené v roku 2023.Ako priblížil riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay, v areáli hradu realizujú záchranné archeologické výskumy už od roku 2015. Spolu s archeológom Mariánom Samuelom zdôraznili, že zachovaná drevozemná hradba patrí k najlepšie zachovaným opevneniam z tejto doby v strednej Európe a je vhodná aj na prezentáciu.Pre TASR vysvetlili, že hradba pravdepodobne ešte v 11. storočí zhorela a jej mohutná viacmetrová deštrukcia zásadne zmenila ráz terénu a vytvorila dnešný reliéf hradného kopca.komentoval Ruttkay. Zachované drevené opevnenia možno podľa archeológov vidieť v Poľsku, kde sa drevo zachovalo pod úrovňou spodnej vody.Priblížili, že v období 11. storočia nebola Bratislava oveľa väčšia ako Hainburg, určite rozsiahlejšou bola v tomto období Nitra. Bratislava bola podľa archeológov v tomto čase významným župným uhorským centrom. Na hrade musela podľa ich slov sídliť významná vojenská posádka a istý čas aj posádka poľského vládcu Boleslava Chrabrého, ktorý toto územie na istý čas obsadil. Drevozemný val z dubového dreva bol na Slovensku prvým príkladom konzervácie zuhoľnateného dubového dreva.Dodali, že výskumy potvrdili výnimočnosť tejto strategickej vyvýšeniny nad Dunajom. Cenia si tiež snahu NR SR o prezentáciu zachovaných nálezov a podporujú zvolanie medzinárodnej odbornej komisie na potvrdenie unikátneho významu.Ukončenie rekonštrukčných prác na Bratislavskom hrade sa posunie z pôvodne plánovaného februára na jún 2021. Rovnako sa predraží. Ako pre TASR uviedol vedúci Kancelárie Národnej rady (NR) SR Daniel Guspan, dôvodom je významný archeologický nález pod budovou na Severnej terase hradu. Verejnosť by mohla nálezy vidieť v roku 2023.Vzhľadom na významnosť a unikátnosť nálezu Krajský pamiatkový úrad Bratislava po prerokovaní na viacerých komisiách vydal v októbri minulého roka svoje rozhodnutie k ďalšej ochrane a prezentácii nálezu.komentoval Guspan s tým, že existujú dve alternatívy.Prvou je podpísanie dodatku s existujúcim dodávateľom stavby, ktorej pozitívom je výhodnejší termín ukončenia prác a predpoklad najnižšej ceny. Cena za stavebnú časť sa tak navýši o 1,079 milióna eur bez DPH.," doplnil.Marta Čulenová z Kancelárie NR SR doplnila, že nejde o kompletnú cenu.uviedla.Druhou alternatívou by bola verejná súťaž na nového dodávateľa časti stavby. Jej výhodu vidí Guspan len v možnej vysúťaženej cene. Nevýhodou je predĺženie stavby minimálne o deväť mesiacov.Čulenová dodala, že v roku 2018 bola zazmluvnená rekonštrukcia tretej etapy, ktorou by sa mala rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu ukončiť. "" komentovala.Do objektov spadá budova na Severných hradbách, plochy Severnej terasy, budova pri Mikulášskej bráne, Žigmundova brána, Spodná východná terasa, Bastión Leopoldovej brány, obnova Leopoldovho nádvoria a fasáda budovy na Západnej terase.