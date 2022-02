Gemerské osvetové stredisko odštartuje návrat mnohými aktivitami

Rožňava 7. februára (TASR) – V súvislosti s uvoľnením protipandemických opatrení pripravilo Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave na začiatok roka 2022 viacero aktivít. Ako TASR informovala zástupkyňa riaditeľky GOS Anežka Kleinová, podujatia sa uskutočnia v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera i v on-line prostredí.



"Takmer dva roky je veľmi dlhá doba na to, aby sa ľudia nestretávali, spoločne netvorili, nevzdelávali sa, či sa nezabávali. Naša inštitúcia pripravila pre nasledujúce mesiace množstvo zaujímavých a zmysluplných aktivít, tentoraz viac so zameraním na dospelých, a to tak v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a remesla, ako aj v umeleckých oblastiach," priblížila riaditeľka GOS Helena Novotná.



Od začiatku februára odštartovali workshopy a kurz keramiky, novinkou je séria špeciálnych workshopov určených pre seniorov. Osvetové stredisko tiež plánuje organizovať regionálne kolá celoštátnych súťaží Výtvarné spektrum, Amfo a Cineama. Pre deti školského a predškolského veku má GOS pripravené tematické výtvarné súťaže so zameraním na astronómiu či rozvoj rómskej kultúry a tradícií.



V Dome tradičnej kultúry Gemera je tiež v súčasnosti sprístupnená prvá etapa výstavy veľkoformátových fotografií so zameraním na tradičný zimný odev Gemera. Rozsiahly dokumentačný materiál o odievaní obyvateľov z Rejdovej, Vlachova či Gočova získavali zamestnanci GOS počas útlmového obdobia, ktoré poznačila pandémia nového koronavírusu.



"Vznikla tak vzácna a ojedinelá kolekcia fotografií, ktorá zachytáva kroje dievocké, mládenecké, ženské, mužské, starecké i detské vrátane odevných súčastí nosievaných pri mnohých príležitostiach a ročných obdobiach," dodala Novotná.