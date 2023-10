Režisér Chlupáček: S Milanom Ondríkom budem točiť kdekoľvek a čokoľvek

Bratislava 8. októbra (TASR) - Výpravný česko-slovenský film Úsvit z obdobia prvej republiky, ktorý vznikol pod režisérkou taktovkou Matěja Chlupáčka, spestril program kín. Dráma v hlavnej úlohe s Eliškou Křenkovou otvára tabuizovanú tému, odohráva sa v 30. rokoch v predvojnovom baťovskom mestečku Svit. V ďalších postavách sa predstavia Miloslav König, Marián Mitaš, Martha Issová, Ján Jackuliak, Dávid Hartl, Ladislav Hampl, ale aj Milan Ondrík.



Vyhľadávaného a oceňovaného slovenského herca si český režisér vybral aj pre predchádzajúcu vydarenú spoluprácu na filme Petra Bebjaka Tieňohra, pri ktorom bol Chlupáček jedným z koproducentov. "Milana sme si zamilovali už pri Tieňohre, ten jeho prístup k práci, absolútna zodpovednosť, dokonalá znalosť scenára a postavy, to je niečo, čo ma ako režiséra z Čiech fascinuje, s Milanom budem točiť kdekoľvek a čokoľvek," povedal pre TASR Chlupáček.



Ondrík v Úsvite stvárňuje agenta kontrarozviedky, ktorá do mesta Svit prichádza vyriešiť, čo sa vlastne stalo po tom, ako tehotná lekárka Helena, manželka riaditeľa fabriky, nájde v areáli továrne telo mŕtveho novorodenca s mužskými aj ženskými pohlavnými organmi. "Pretože je vyslaný niekým, kto chce mať rýchle odpovede a riešenia, snaží sa presadiť svoju nie úplne pravdepodobnú verziu, napriek tomu, čo sa vo výsledku vo fabrike skutočne stalo," naznačil režisér.



Potvrdil, že Křenková bola do hlavnej úlohy oslovená v čase vzniku scenára s príbehom z roku 1937 a podtatranského "baťovského" mesta Svit, pod ktorý sa podpísal Miro Šifra. "Chceli sme písať scenár už niekomu priamo na telo. Na základe prvých obrazov, ktoré Eliška odohrala na kastigu, nám hneď bolo jasné, že Helena je ona," prezradil Chlupáček k obsadeniu hlavnej úlohy. "Mohli sme pracovať s tým, aký potenciál ako herečka a človek má, tým, že sme dlhoroční priatelia, vedeli sme, že to bude fungovať aj pri spolupráci počas Úsvitu," dodal.



Drámu Úsvit premietol v svetovej premiére 57. ročník Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary. V kinách na Slovensku a v Česku je od 5. októbra.