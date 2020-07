Režisér dokumentu Meky: Snažil som sa ho ukázať autenticky, bez filtra

Na snímke Šimon Šafránek, režisér dokumentu o slovenskom spevákovi Miroslavovi Žbirkovi s názvom "Meky" počas novinárskej projekcie kinofilmu v pondelok 13. júla 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke Šimon Šafránek, režisér dokumentu o slovenskom spevákovi Miroslavovi Žbirkovi s názvom "Meky" počas novinárskej projekcie kinofilmu v pondelok 13. júla 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. júla (TASR) - Program slovenských kín spestril od štvrtka Meky - filmový pohľad na hudobný a životný príbeh Mira Žbirku. Dokument o prvom slovenskom Zlatom slávikovi nakrútil režisér Šimon Šafránek, držiteľ Českého leva za snímku King Skate. Práve film o skateboardingu v Československu spojil českého filmára a slovenskú hudobnú legendu.uviedol pre TASR Šafránek, ktorého mimoriadne oslovili Žbirkove albumy Nemoderný chalan (1984) a Chlapec z ulice (1986).S nápadom nakrútiť film o Mekym však prišla producentka Kateřina Černá." spresnil genézu dokumentu Šafránek a ďalej priznal inšpiráciu biografickou knihou Honzu Vedrala Zblízka.podčiarkol režisér.Film, ktorý zaznamenáva aj turbulentné zmeny v pop music a jej žánrovú pestrosť, prináša množstvo súkromných videí a archívnych záberov. Pre Šafránka bolo zvlášť zaujímavé porovnanie publicistických programov Českej televízie a Slovenskej televízie v 80. rokoch.dodal k dynamickému dokumentu a upozornil aj na zábery z emotívneho koncertu Mira Žbirku v Londýne:Meky rozpráva o ceste rockera s dlhými vlasmi, britského elegána, s okuliarmi i bez, ktorý už pred osemnástkou hrával ako nájomný muzikant v zahraničí, zažil stratu brata, vyhadzov z kapely, ale aj davy fanúšikov, slávu a hudobné triumfy. O tom, ako prežíval odchod do ústrania, aj veľký návrat, ale aj o tom, ako sa vyrovnal s haváriou blízkej osoby, či s nástrahami komunistickej strany v časoch socializmu. Film nepredstavuje len populárneho speváka, divákov zavedie do nahrávacích štúdií Abbey Road i na miesta, ktoré už neexistujú. Žbirka v dokumente hovorí o tom, že zbúrali nielen jeho rodný dom, ale aj slávne bratislavské PKO. Pamätníkov určite oslovia aj zábery z Bratislavskej lýry či legendárneho V-čka.Filmári sledovali Mekyho takmer rok.opísal Šafránek nakrúcanie so spevákom a skladateľom, ktorý napísal hity Biely kvet, Atlantída, Co bolí to přebolí, Múr našich lások, 22 dní, Nespáľme to krásne v nás, Denisa, S tebou je kríž, Katka, Prvá, Len s ňou, Možno sa ti zdá a mnoho ďalších.