Režisér filmu Kde končí láska: Erotika v ňom je vzťahová, nie telesná

Bratislava 9. mája (TASR) - Kde končí láska je názov eroticko-romantickej drámy od českého režiséra a scenáristu Milana Cieslara, ktorý tento týždeň svoju novinku predstavil publiku v Bratislave. Odvážny film, ktorý „rozkrýva temné zákutia medziľudskej blízkosti vrátane témy náhradného materstva“ je od štvrtka (8. 5.) v slovenských kinách.



Pri písaní scenára český tvorca reflektoval vlastné pocity a zároveň sa snažil zachytiť túžby muža vo svojom veku, ktorý ešte nechce ukončiť aktívny život. „A tým sa tam projektovalo moje vlastné ja. Päťdesiat percent príbehu, tá zápletka o náhradnom materstve, sa skutočne stala. Bolo to ešte v období, keď to bolo ilegálne a zákony to neumožňovali, napriek tomu sa to tomu páru podarilo,“ povedal pre TASR Cieslar.



V emočne intenzívnom filme rozpráva príbeh päťdesiatnika, ktorý sa vášnivo zamiluje do mladšej, nezávislej ženy. Ich vzťah však zásadne ovplyvní aj jej kamarátka, čím sa spustí séria udalostí, ktoré zmenia všetko. Otázka náhradného materstva potom odhalí krehkosť všetkých zúčastnených. V hlavných úlohách hrajú Ivan Franěk, Zuzana Částková a Ivona Baković z Chorvátska.



Cieslar priznal, že jeho zámerom nebolo nakrútiť eroticko-romantickú drámu, ktorá by mala divákov „poštekliť“. „Hovoril som si, že nemá zmysel posunúť hranice formátu niekde k explicitnej erotike. Skôr som chcel zachytiť erotický vzťah dvoch žien a muža so všetkými drobnosťami, s ktorými sú navzájom konfrontovaní, tá erotika je vzťahová, nie telesná,“ vysvetlil režisér. K spolupráci prizval neopozerané herecké tváre, ktoré si vybral zámerne. „Chcel som, aby pravdivosť príbehu bola maximálna, aby ju reprezentovali dobrí herci, ale nie tak známi z televíznych obrazoviek.“



Režisér viacerých žánrových aj historických filmov chce v novinke Kde končí láska priniesť divákovi zamyslenie. „Žijeme v podivnej a pre každého ťažkej dobe. Dôležité je vyrovnanie sa detí s rodičmi a naopak. Vzájomnosť je veľmi dôležitá, pretože na nej stojí naša civilizácia. Veľakrát si neuvedomujeme tú naliehavosť, ktorú cítime voči deťom, to je jedna z veľkých tém toho filmu,“ hovorí Cieslar k snímke, v ktorej chcel podľa vlastných slov vyjadriť aj to, že slobodná sexualita je posledná sloboda, ktorá modernému človeku v našej spoločnosti ešte ostáva.