Režisér J. Svěrák pozýva divákov s rodičmi na Pět švestek
Príbeh sa nesie aj v duchu prípravy na neskoršie životné etapy.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Oscarový režisér Jan Svěrák má od štvrtka (28. 5.) aj v slovenských kinách svoj najnovší film Pět švestek. Hravú komédiu „o piatich priateľoch, ktorí sa rozhodnú vziať život ešte raz do vlastných rúk a vyplávať na more“ predstavil tento týždeň na premiére bratislavskému publiku spolu s kameramanom a strihačom Františkom Svěrákom, skladateľom Michalom Novinskim a hudobníčkou Ninou Kohout. Film prináša do kín od 28. mája distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia.
„Prial by som si, aby ľudia zistili, že v tom nie sú sami. Že staroba nemusí byť zlá etapa života, ak si zachováme nadhľad, optimizmus a odvahu. Takže - zbaľte si to najnutnejšie a vezmite rodičov do kina,“ uviedol Svěrák v stredu (27. 5.) na premiére v Bratislave. Film podľa režiséra rozpráva o hľadaní slobody. „Kým mladí majú slobodu veľmi širokú, staroba nám robí rôzne obmedzenia a tým ju zužuje. Aj v tých malých mantineloch sa však dá žiť slobodne - podľa uhla pohľadu,“ povedal Svěrák.
Príbeh sa nesie aj v duchu prípravy na neskoršie životné etapy. „Ide o to nájsť odpoveď a pripraviť sa už teraz, kým nám to myslí. Keď nás potom začne všetko bolieť a ten široký rozhľad sa nám začne zužovať, už sa takto nebudeme vedieť rozhodnúť. Keď si to naplánujeme dnes, prídeme k tomu plánu pripravení,“ hovorí režisér filmu, ktorý vznikal autenticky - v malom štábe, priamo na mori.
O hudbu sa postaral skladateľ Michal Novinski, k spolupráci prizval hudobníčku Ninu Kohout. „Skladanie hudby je osamelá práca a ja som už bol trochu unavený - niektoré veci sa mi začali opakovať. Touto spoluprácou som znova získal radosť a zmysel,“ priznal skladateľ.
Pre Ninu Kohout je Pět švestek prvou celovečernou filmovou skúsenosťou, ako hovorí v Novinskom našla najlepšieho lektora. „Vlastnými skúsenosťami by sa človek k tomu dostával rok,“ podotkla. Pri komponovaní soundtracku autori nepostupovali cez jednotlivé postavy. „Nepremýšľali sme v kontexte postáv. Vytvorili sme svet filmu,“ vysvetlila Kohout. „Sú to také metafyzické veci - život, starnutie, opakovanie. Je tam prítomná smrť, je tam všeličo,“ doplnil Novinski.
Hravá a dojímavá komédia o priateľstve, láske, odpustení a o tom, že chuť žiť a hľadať slobodu môže človeka sprevádzať v každej životnej etape, stojí na silnom hereckom obsadení - Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Dana Syslová a Jan Vlasák. „My Česi máme radi, keď sa dojatie a smiech miešajú dokopy. Je to taký osviežujúci koktail,“ uzavrel Svěrák.
