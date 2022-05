Režisér Martin Čičvák napísal pre trnavské divadlo Finále sveta

Trnava 13. mája (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) uvádza v piatok premiéru autorskej hry hosťujúceho režiséra Martina Čičváka Finále sveta. Situoval ju do skúšobne hľadajúcej sa mladej kapely, kde zaznejú úvahy na témy od klimatickej krízy až po celospoločenské v sprievode hudby rôznych žánrov a briskného humoru. Čičvák napísal hru priamo pre herecký súbor DJP.



"Sme radi, že sa po úspechu nášho spoločného diela Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút Martin Čičvák rozhodol pre ďalšiu spoluprácu," povedal pre TASR umelecký riaditeľ Juraj Bielik. Sám do inscenácie vstúpil ako autor hudby a preukázal schopnosť pohybovať sa od rapu cez latino až po "slaďáky". Texty piesní sú na úrovni mladej skupiny, ktorá chce byť hlas generácie, chce sa vyjadrovať a presne nevie, k čomu je to najlepšie a čo sa najlepšie aj predá. Inscenácia sa preto aj začína replikou: "My budeme rapovať proti Ikei?" Účinkujúci Daniel Ratimorský, Tomáš Vravník, Martin Kochan a Dana Droppová v mnohých skladbách ako členovia skupiny dokazujú, že spev nie je len doplnkom ich hereckej práce. Ich postavy sú rozhodné a zároveň bezradné na úrovni veku a životných skúseností vrátane hľadania pseudonymov pre prípadných zahraničných fanúšikov ako Islám Baláž a Hakim Bakym.



Situáciu zamotá príchod otca (Martin Hronský) a babičky, ktorá dorazila na domácu oslavu do Trnavy až z Čadce (Mária Jedľovská). Otec má na svet pohľad človeka, ktorému je všetko jasné a má na všetko odpoveď. Babička, ktorej je to jedno a jeho nekonečný monológ ju otravuje, čaká na Pavla Hammela, ktorý sa dal nahovoriť a z koncertu v trnavskej synagóge má do skúšobne zabehnúť zaspievať otcovi k narodeninám.



Finále sveta je poslednou premiérou v poradí 48. sezóny trnavského divadla. Na jej tvorbe sa podieľali dramaturgička Lucia Mihálová, scénu navrhla Zuzana Havranová a kostýmy Alžbeta Kutliaková. Pohybovú spoluprácu mala na starosti Stanislava Vlčeková. Do konca sezóny bude DJP inscenáciu uvádzať ešte 14. a 28. mája, následné predstavenia 11. a 16. júna plánuje open air na divadelnom dvore.



"Všetci máme za sebou nesmierne náročné, chaotické a nevyspytateľné roky pandémie. Rozmýšľali sme v DJP, čo priniesť divákom, a obzvlášť mladým ľuďom, ktorí trpeli dlhú dobu izoláciou a stratou fyzického kontaktu so svojou partiou. Povedali sme si, že to chce chytľavú hudbu, sarkastický humor a úprimné vyznanie sa z toho, ako tápeme vo svete, v ktorom si všetko protirečí. Pozývame do divadla všetkých, ktorí sa chcú zabaviť na absurditách tohto sveta," uviedla k novej inscenácii dramaturgička Mihálová.