Režisér o filme Pamfir: Je reflexiou situácie na Ukrajine v roku 2016

Bratislava 16. marca (TASR) - Slovenskou premiérou filmu Pamfir sa v stredu (15. 3.) začal 30. medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava. "Je reflexiou situácie na Ukrajine v roku 2016," hovorí o otváracom filme ukrajinský režisér a scenárista Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk, ktorý snímku osobne uviedol v novozrekonštruovanej Slovenskej národnej galérii (SNG).



"Vo filme môžete cítiť ozveny hybridnej vojny, ktorú začalo Rusko na Ukrajine dva roky predtým. Po tom, ako vlani 24. februára Ukrajinu zasiahla plná invázia Ruska, sa tento film stal historickým. Vidíte iný pohľad na Ukrajinu. Pohľad na ľudí, ktorí sa za ňu obetovali," dodal Sucholytkyj-Sobčuk k dráme, ktorá mala premiéru vlani na festivale v Cannes a získala Európsku filmovú cenu ako Európsky objav roka 2022.



Na otvorení nechýbal "otec Febiofestu" v Bratislave a Prahe Fero Fenič. "Nečakal som, že z toho bude taká obrovská akcia. V Prahe som to zo začiatku vnímal ako klubovú záležitosť. No hneď na druhý rok za mnou prišiel Peter Dubecký a vravel, že chce, aby na Slovensku vznikla sestra tohto podujatia. A to bolo ešte dôležitejšie, pretože slovenská kinematografia bola v 90. rokoch v totálnom rozklade," zaspomínal si na začiatky Febiofestu režisér a producent. Festival odvtedy prešiel aj viacerými ťažkými obdobiami. "Najmä na Slovensku sa musel vyrovnávať so všetkými existenčnými problémami. Ale ako vidíte, všetko sa podarilo prekonať, lebo ak človek chce, tak to dokáže. Dnes je to jeden z festivalov, ktorý u nás prežil," dodal.



Nasledujúce dni podujatie uvedie slovenské premiéry a snímky, ktoré diváci nikde inde neuvidia. Môžu sa tiež stretnúť s domácimi i zahraničnými filmármi. O najlepšom krátkom filme a najlepšom celovečernom filme rozhodne počas víkendu odborná medzinárodná porota. Špeciálnu cenu spojenú s online distribúciou udelí súťažnému celovečernému filmu platforma Dafilms.sk. Do hlasovania sa počas festivalu môže zapojiť aj verejnosť a rozhodnúť tak, ktorý súťažný film získa Cenu diváka.



Filmový maratón pokračuje do 19. marca aj v kinách Mladosť, Klap na VŠMU a v Jurkovičovej Teplárni. Podrobný program je na www.febiofest.sk.