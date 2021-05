Režisér R. Minervini odhaľuje podhubie rasového a sociálneho napätia

Bratislava 11. mája (TASR) - Podhubie rasového a sociálneho napätia odhaľuje vo svojich filmoch režisér Roberto Minervini. Snímky Taliana žijúceho v Amerike predstavuje po prvý raz divákom na Slovensku online retrospektíva Nepokojné srdce Ameriky. Dostupná je od 10. mája na streamovacej platforme DAFilms.sk. "Filmový program doplní živý stream diskusie s režisérom, ktorý v stredu 19. mája povedie v anglickom jazyku Giona Nazzaro, umelecký riaditeľ festivalu v Locarne," informovala TASR PR manažérka Alexandra Gojdičová.



V Benátkach, Lipsku i Turíne oceňovaný Minervini je príkladom autorského filmára, ktorý pri pozorovaní života na periférii dnešnej Ameriky kombinuje postupy hranej a dokumentárnej kinematografie. Jeho tvorba trpezlivou observáciou a voľbou hrdinov z okraja americkej spoločnosti ukazuje na korene problémov súčasných Spojených štátov. Prehliadka Minerviniho filmov Nepokojné srdce Ameriky odkazuje k hlavným hrdinom jeho snímok, ktorí sa často musia vyrovnať so svojimi vnútornými démonmi a nespravodlivosťou zastrešenou štátnym systémom. Slovenskí diváci môžu v online retrospektíve vidieť jeho štyri celovečerné filmy s českými titulkami.



Roberto Minervini sa narodil v talianskom Ferme, jeho filmová kariéra sa však odohrala v Spojených štátoch, kam v dospelosti odišiel. S titulom z ekonomickej fakulty si v New Yorku našiel prácu obchodného konzultanta. Udalosti 11. septembra 2001 ho však o zamestnanie pripravili. Začal študovať mediálne štúdiá a zúčastnil aj na kurze priekopníka metódy direct cinema D. A. Pennebakera. Po absolvovaní newyorskej New School University v roku 2004 nakrútil niekoľko krátkych filmov. Hybridnú metódu réžie uplatnil už pri práci na celovečernom debute The Passage (2011), prvom diele tzv. texaskej trilógie. Po úspechoch na dokumentárnych festivaloch prišiel prelom v podobe doku-fikcie z prostredia rurálnej Ameriky Druhá strana (The Other Side, 2015), ktorá zarezonovala v sekcii Un Certain Regard na festivale v Cannes. Prvá polovica originálne komponovaného filmu sleduje život Marka a Lisy, drogovo závislého páru z Louisiany. Druhá časť je venovaná americkým pravicovým extrémistom pripravujúcim sa na obranu vlasti.



Vrcholom v režisérovej doterajšej filmografii sa stal zatiaľ jeho posledný film Čo urobíš, až svet vzplanie? (What You Gonna Do When the World's on Fire?, 2018). Filmová výpoveď o černošskej komunite na americkom juhu, ktorou otriasla v roku 2017 séria rasovo motivovaných vrážd, mu na festivale v Benátkach vyniesla hneď päť cien a následné uvedenie na desiatkach festivalov po celom svete.