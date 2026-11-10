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Režisér tajomnej drámy Wirbel chcel vtiahnúť diváka do krajiny
Mysteriózna dráma Wirbel vznikla v slovensko-českej koprodukcii. Do kín ju prináša od 9. novembra distribučná spoločnosť Pilot film.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Wirbel je názov celovečerného debutu českého režiséra Tomáša Hubáčka. Mysterióznu drámu, v ktorej okrem hereckého zloženia hrá dôležitú „postavu“ krajina, predstavil na pondelkovej (9. 11.) premiére v Bratislave. Hlavnú úlohu Martina, ktorý odišiel z mesta do zvlnenej zabudnutej krajiny, aby tam znovu našiel stratený smer, zveril Davidovi Švehlíkovi. Do hypnotického príbehu „o sile krajiny, zabudnutej ľudovej múdrosti aj hľadaní skutočného domova“, obsadil aj slovenských hercov Judit Pecháček a Milana Mikulčíka.
„Základné dve kľúčové slová pre tento film boli krajina a tajomstvo. Chcel som natočiť film, ktorý vtiahne diváka do krajiny, a to nie do krajiny morských útesov alebo vysokých hôr, ale do tej našej stredoeurópskej krajiny,“ uviedol pre TASR Hubáček, ktorý divákom ukáže tajomnú a hlbokú krajinu, do ktorej je možné sa potopiť, a tiež krajinu, ktorá nesie množstvo vrstiev. „Má svoju pamäť, ktorá je často skrytá, bola veľmi poškodená v 20. storočí, ale stále to tam niekde je. Spolu s hlavným hrdinom putujeme krajinou a lúštime tajomstvo,“ približuje film, ktorý zasadil do česko-nemeckého pohraničia. „Ale oblastí s podobným osudom je mnoho i na Slovensku a na ďalších miestach strednej Európy: tam všade došlo po vojne k totálnej výmene obyvateľstva,“ hovorí režisér, ktorý sa podpísal pod scenár a je tiež autorom hudby.
Hubáček prízvukuje, že hudba je jeden z najsilnejších nástrojov, ktoré režisér má na vytvorenie filmovej atmosféry. Na to, aby ju mal pod kontrolou, využil to, že často pracuje ako filmový skladateľ a hudbu pre Wirbel si zložil sám. „Súčasne som chcel hudbu urobiť tak, aby to bola hudba tej krajiny,“ vysvetľuje autor s tým že komponovaní hudby použil napríklad zvuk stoniek nazbieraných na strnisku alebo zvuk rozbitého organu, ktoré našiel v opustenom kostole. „Je tam aj zvuk kameňa, ktorému sa hovorí znelec, z tejto vulkanickej horniny som si poskladal xylofón, aj jeho zvuk znie vo filme, okrem iných nástrojov,“ dodal režisér.
„Wirbel nie je film divokých dejových zvratov, stojí na napätí, tajomstve ukrytom pod povrchom. To, že som si hudbu zložil sám, mi umožnilo túto tajuplnú atmosféru presne vyladiť,“ poznamenal Hubáček, ktorý si aj lokácie v krajine pre celý film vyhľadal sám. Nakrúcalo sa v Česku a na Slovensku, u nás ho zaujali najmä Biele Karpaty, okolie Radošoviec.
Debutujúci režisér si pre svoj film vybral aj dvoch slovenských hercov. Judit Pecháček rolu záhadnej Agnes prijala najmä preto, le pre ňu bola herecky veľmi zaujímavá. „Výzvou bolo predovšetkým to, že moja postava skoro celý film mlčí,“ prezradila Pecháček. Milan Mikulčík stvárňuje v snímke tiež trochu záhadnú postavu, tá však hovorí veľa a nebojí sa otvorene hovoriť o veciach, o ktorých ostatní iba mlčia.
Mysteriózna dráma Wirbel vznikla v slovensko-českej koprodukcii. Do kín ju prináša od 9. novembra distribučná spoločnosť Pilot film.
„Základné dve kľúčové slová pre tento film boli krajina a tajomstvo. Chcel som natočiť film, ktorý vtiahne diváka do krajiny, a to nie do krajiny morských útesov alebo vysokých hôr, ale do tej našej stredoeurópskej krajiny,“ uviedol pre TASR Hubáček, ktorý divákom ukáže tajomnú a hlbokú krajinu, do ktorej je možné sa potopiť, a tiež krajinu, ktorá nesie množstvo vrstiev. „Má svoju pamäť, ktorá je často skrytá, bola veľmi poškodená v 20. storočí, ale stále to tam niekde je. Spolu s hlavným hrdinom putujeme krajinou a lúštime tajomstvo,“ približuje film, ktorý zasadil do česko-nemeckého pohraničia. „Ale oblastí s podobným osudom je mnoho i na Slovensku a na ďalších miestach strednej Európy: tam všade došlo po vojne k totálnej výmene obyvateľstva,“ hovorí režisér, ktorý sa podpísal pod scenár a je tiež autorom hudby.
Hubáček prízvukuje, že hudba je jeden z najsilnejších nástrojov, ktoré režisér má na vytvorenie filmovej atmosféry. Na to, aby ju mal pod kontrolou, využil to, že často pracuje ako filmový skladateľ a hudbu pre Wirbel si zložil sám. „Súčasne som chcel hudbu urobiť tak, aby to bola hudba tej krajiny,“ vysvetľuje autor s tým že komponovaní hudby použil napríklad zvuk stoniek nazbieraných na strnisku alebo zvuk rozbitého organu, ktoré našiel v opustenom kostole. „Je tam aj zvuk kameňa, ktorému sa hovorí znelec, z tejto vulkanickej horniny som si poskladal xylofón, aj jeho zvuk znie vo filme, okrem iných nástrojov,“ dodal režisér.
„Wirbel nie je film divokých dejových zvratov, stojí na napätí, tajomstve ukrytom pod povrchom. To, že som si hudbu zložil sám, mi umožnilo túto tajuplnú atmosféru presne vyladiť,“ poznamenal Hubáček, ktorý si aj lokácie v krajine pre celý film vyhľadal sám. Nakrúcalo sa v Česku a na Slovensku, u nás ho zaujali najmä Biele Karpaty, okolie Radošoviec.
Debutujúci režisér si pre svoj film vybral aj dvoch slovenských hercov. Judit Pecháček rolu záhadnej Agnes prijala najmä preto, le pre ňu bola herecky veľmi zaujímavá. „Výzvou bolo predovšetkým to, že moja postava skoro celý film mlčí,“ prezradila Pecháček. Milan Mikulčík stvárňuje v snímke tiež trochu záhadnú postavu, tá však hovorí veľa a nebojí sa otvorene hovoriť o veciach, o ktorých ostatní iba mlčia.
Mysteriózna dráma Wirbel vznikla v slovensko-českej koprodukcii. Do kín ju prináša od 9. novembra distribučná spoločnosť Pilot film.