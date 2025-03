Režisér Turoň nakrúcal čarodejnícke príbehy z Beskýd aj na Slovensku

Bratislava 18. marca (TASR) - Neobvyklý mysteriózny príbeh ponúkne divákom celovečerný hraný film Jadwiga, čarodejnica z Beskýd. Aj na Slovensku ho nakrúcal scenárista a režisér Petr Turoň. Pôvodom českého filmára žijúceho v Liptovskom Mikuláši inšpirovalo rozprávanie starej mamy o prípadoch čiernej mágie, ktorú ženy vykonávali v oblasti Beskýd.



"Kompletný tím máme z Liptova, film sa odohráva na trojmedzí Slovensko - Poľsko - Česko, prevažnú časť sme nakrúcali na Slovensku," povedal pre TASR Turoň. "Je to detektívny príbeh, kde sa vyšetruje skutočnosť, či čarovanie môže fungovať a ako by sa proti nemu prípadne dalo správne brániť," približuje snímku.



Ako námet poslúžil filmárovi príbeh jeho starej mamy, ktorá sa v 70. a 80. rokoch minulého storočia mala stať obeťou čarodejníckych praktík. "Pre dvadsiatimi rokmi som zaznamenal to, čo mi rozprávala babička, vtedajšie zápisky som využil k napísaniu príbehu s výnimočnou atmosférou," hovorí režisér "lyrického mysteriózneho" filmu.



"V melancholickej krásnej krajine sa dejú veci, ktorým už dnes neveríme. Mojim zámerom bolo položiť si otázku, či mágia funguje, pretože ju dodnes veľa ľudí robí, a nakoľko im môže zapríčiniť problémy. Zároveň sa zamýšľam nad tým, či existuje druhý svet," vysvetľuje Turoň.



V mysterióznej detektívke sa hlavný hrdina - vyšetrovateľ vracia do Beskýd, aby tam doriešil prípad tzv. beskydských čarodejníc. Čierna mágia, ktorá vo filme hrá kľúčovú úlohu, vychádza zo skutočných spomienok tamojších pamätníkov, avšak postava Jadwigy nie je historicky podložená. Režisér a scenárista ju vytvoril spojením predobrazov niekoľkých reálne žijúcich čarodejníc. "Jadwiga symbolizuje všetky ženy, ktoré v oblasti Beskýd čarovali, a bolo ich veľa. Vytvoril som ju z rôznych krátkych príbehov, žiadny z nich by nevystačil na film," priznal Turoň.



V česko-slovenskom filme, ktorého príbeh je situovaný do tajomných lesov Beskýd a režisér v ňom veľký dôraz kladie na malebnú krajinu, hrajú Tomáš Dastlík, Petr Buchta, Zuzana Páleniková, Zuzana Hozová, Veronika Bellová, Miloslav Čížek, Natália Gajová a iní.



"Časť filmu sa odohráva i na Liptove. Priznané sú lokácie Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, ale beskydské lesy sme veľa natáčali v Nízkych Tatrách, kde sme využili hlboké doliny bez priameho slnečného svitu," poznamenáva Turoň. Dodáva, že filmári využili aj prostredie rozbúranej kaplnky v obci Plaveč pri Starej Ľubovni a nakrúcalo sa i v obci Olešná na Kysuciach.



Film sa momentálne nachádza vo fáze finálneho strihu. Čakajú ho zvukové úpravy v Bratislave. Do kín by sa mal dostať najneskôr na jeseň.