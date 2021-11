Režisérka filmov Únos a Sviňa dokončila nakrúcanie historickej drámy

Bratislava 9. novembra (TASR) - Režisérka Mariana Čengel Solčanská, ktorej snímky Únos či Sviňa patria medzi divácky najúspešnejšie filmy v histórii slovenskej kinematografie, dokončila nakrúcanie novinky Slúžka. Historickú drámu o vzťahu dvoch dievčat najbližšie čakajú postprodukčné práce. Do kín príde o rok. TASR o tom informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.



Poslednými lokáciami, ktoré filmársky štáb navštívil, bolo Múzeum slovenskej dediny v Martine a zámok Slatiňany v správe Národného pamiatkového ústavu Českej republiky. Práve tam filmári nakrúcali najväčšiu časť snímky a v jesennej fáze dokončili exteriérové scény a scény s komparzom. V závere sa museli vyrovnať s chladným daždivým počasím, ešte väčšou výzvou však bola pandémia nového koronavírusu, ktorá komplikovala takmer celé nakrúcanie. "Bolo nepredstaviteľne náročné nakrúcať veľký výpravný historický film v pandemických časoch a v ovzduší absolútnej negácie kultúry. Zatiaľ čo diskutéri posielali umelcov a pracovníkov v kultúre vykladať tovar do supermarketov, my sme vytvárali film reflektujúci na vznik Československa," hovorí Čengel Solčanská. "Teraz máme pred sebou etapu postprodukcie, keď sa bude film strihať a ozvučovať, a dúfame, že o rok sa do kín vrátia diváci v množstvách, aké bývali pred pandémiou," dodala režisérka.



Film Slúžka je inšpirovaný rovnomenným románom Hany Lasicovej a rozpráva príbeh dvoch dievčat zmietaných citovou neistotou. V období prvej svetovej vojny prichádza 15-ročná Anka (Dana Droppová) pracovať ako slúžka do vily vysokopostaveného rakúsko-uhorského úradníka (Karel Dobrý) a jeho manželky (Zuzana Mauréry). Ankinou novou rodinou sa stáva zvyšné služobníctvo – kuchárka Kristína (Anna Geislerová), slúžka Líza (Vica Kerekes) či záhradník Štefan (Lukáš Pelč). Okrem nich však získava aj úhlavného nepriateľa - rovnako starú dcéru z panskej rodiny Resi (Radka Caldová). Nevraživosť sa však postupne premení na sympatie a medzi mladými ženami sa rozvinie romantický vzťah. To všetko v čase, keď ženy nemali ani volebné právo, nieto ešte právo na lásku podľa vlastného výberu.



"Anka bola v istom zmysle neobyčajný, no vlastne obyčajný človek. Prostredníctvom príbehu jedného života predstaví film životy ďalších postáv a tisícov ľudí žijúcich v tej dobe – nesie rôzne témy, motívy, niektoré sú však stále funkčné aj dnes a naďalej sa nás týkajú," hovorí o svojej postave herečka Dana Droppová.



Slúžka by mala prísť do kín 27. októbra 2022 pri príležitosti 104. výročia vzniku prvej Československej republiky. Producentmi snímky sú slovenská spoločnosť Bright Sight Pictures a česká spoločnosť CINEART TV Prague, koproducentom filmu je Česká televízia.