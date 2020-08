Režisérka Letných rebelov: P. Nového sme si v roli dedka naozaj užili

Bratislava 15. augusta (TASR) - Príbeh 11-ročného chlapca Jonáša, inšpirovaný zážitkami, ktorým môže čeliť každé dospievajúce dieťa, rozprávajú Letní rebeli. Slovensko-nemecký rodinný film, pod ktorý sa podpísala Slovenka Martina Saková, predstavili tvorcovia a herci tento týždeň v Bratislave.



"Chceli sme sprostredkovať letnú atmosféru, pocit slobody. Keď ide dieťa k starým rodičom na prázdniny bez otravných rodičov, tak si to tam môže aj užiť, nikto ho nekontroluje, práve o to nám išlo. Jonáš ako hlavná postava to trošku potom prehnal a bol z toho malér, ktorý však na druhej strane spojil rodinu, lebo každý sa to snažil dávať do poriadku," priblížila filmovú novinku pre TASR Saková, režisérka a spoluscenáristka snímky, ktorá má ambíciu nadviazať na tradičnú slovenskú tvorbu pre deti a mládež.



Jonáš žije v neúplnej rodine s mamou a malým bračekom. Jeho otec pred niekoľkými rokmi tragicky zahynul. Chlapec sa cíti sám, navyše má pocit, že mama ho chce okradnúť aj o posledné radosti, keď sa rozhodne stráviť leto pri tete a nie s dedom na člne, ako to bývalo v minulosti. Jonáš sa preto rozhodne zobrať svoje prázdniny do vlastných rúk a uteká od mamy k dedovi. Tu však zisťuje, že ani dedo neostal po smrti syna rovnaký. "Nakrúcanie bola sranda, hlavne keď sme točili s Pavlom, veľa vecí mi poradil. Každá rada bola úžasná a určite mi to pomohlo," spomína na nakrúcanie ostrieľaný detský herec Eliáš Vyskočil. Filmový Jonáš mu bol sympatický. "Tá postava sa mi celkovo páčila, dobre sa mi hrala, ale niekedy som zapremýšľal nad tým, či by som sa takto správal aj v reálnom svete. Ale skôr nie. Vyslovene utiecť z domova mi pripadá už ako fakt veľký úlet," konštatoval hlavný hrdina filmu pre deti, rodičov i starých rodičov.



V úlohe Jonášovho deda sa divákom predstaví český herec Pavel Nový, jediný žijúci mužský hrdina z československej filmovej rodinnej komédie S tebou mě baví svět. "Hereckých dedkov na Slovensku a v Česku nie je veľa, boli sme veľmi limitovaní aj tým, že náš filmový dedo má svojský čierny humor, ktorý nie každému je blízky, mali sme trošku problém s výberom," priznala Saková s tým, že pôvodne sa mali Letní rebeli nakrúcať s Mariánom Geišbergom. "Žiaľ, ochorel, tak sme to museli preobsadiť. Prvý tip bol hneď Pavel Nový, má rodinné komédie za sebou a vie, ako na to, vie s deťmi robiť. Naozaj sme si ho užili," dodala režisérka filmu, ktorý nakrúcali vo viacerých častiach Európy. "Začali sme v Nemecku pri Magdeburgu na jazerách, potom sme prešli do Drážďan, pri Severnom mori sme natáčali, v Bavorsku, na Slovensku v Handlovej sme boli najdlhší čas, v podstate celé leto, ďalej v Prievidzi, Novej Dubnici, v Trenčíne na stanici a dva dni vo vlaku," uzavrela s úsmevom Saková.



Letní rebeli sú v kinách od štvrtka 13. augusta.