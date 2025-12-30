< sekcia Kultúra
Rezort kultúry: Novoročné či trojkráľové predstavenia takmer vypredali
V Národnom divadle Košice priláka divákov na Silvestra veselohra Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Silvestrovské, novoročné a trojkráľové predstavenia v kultúrnych inštitúciách Ministerstva kultúry (MK) SR sú takmer vypredané. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Demková.
„Silvestrovské, novoročné a trojkráľové predstavenia a koncerty v kultúrnych inštitúciách v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR zaznamenali mimoriadny záujem verejnosti. Ku koncu roka 2025 dosahuje ich priemerná návštevnosť až 99 percent, pričom mnohé podujatia sú úplne vypredané,“ uviedla Demková.
Dodala, že diváci v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline môžu počas sviatočného obdobia od 31. decembra 2025 do 9. januára 2026 navštíviť bohatú ponuku koncertov, divadelných predstavení a muzikálov.
Bratislavské Slovenské národné divadlo ponúka silvestrovské galakoncerty s dielami Mozarta, Verdiho, Bizeta, Donizettiho, Pucciniho či Offenbacha, ako aj inscenáciu Malé ženy a stand-up komédiu Sme v pohode. Divadlo Nová scéna v Bratislave uvedie na Silvestra muzikál Voda (a krv) nad vodou s hitmi skupiny Elán.
Demková doplnila, že Slovenská filharmónia pripravila tri koncerty a jeden koncertný záznam. „Na Nový rok zaznejú v bratislavskej Redute diela Verdiho, Webera, Wagnera, Donizettiho a Gershwina. Mimoriadnou udalosťou bude svetová premiéra klavírneho koncertu Rieky v zime španielskeho skladateľa Jesúsa Ruedu, ktorá sa uskutoční 8. januára 2026 v podaní klaviristky Noelie Rodiles,“ objasnila.
V Národnom divadle Košice priláka divákov na Silvestra veselohra Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch. Štátna filharmónia Košice ponúkne na Nový rok diela Dvořáka, Straussa a Lehára. „Štátna opera v Banskej Bystrici uvedie muzikál Hello Dolly! a sviatočný program uzavrie Trojkráľový koncert Štátneho komorného orchestra v Žiline 9. januára 2026,“ priblížila Demková.
