Rhythm of the Dance sa predstaví na Slovensku po prvýkrát

Bratislava 3. júna (OTS) - Rhythm of the Dance priváža do Bratislavy originálny írsky tanec a hudbu v podaní tých najlepších tanečníkov a muzikantov. Vystúpia 03. októbra v GOPASS Aréne Bratislava.Tanečná skupina Rhythm of the Dance organizuje svetové turné pri príležitosti 25. výročia svojho založenia. Predstavenie plné skvelých hudobníkov, ktorí hrajú na pódiu NAŽIVO, hviezdnych vokalistov a majstrov umenia v stepovaní prináša maximálne strhujúci zážitok. Show pulzuje v rytme svetových šampiónov stepu, živej kapely a nádhernej choreografie. Všetky predstavenia sú sprevádzané zaslúženým standing ovation u viac ako 7 miliónov nadšených divákov v 50 krajinách sveta.Na čo sa môžete tešiť? Nabitý program pozýva divákov na cestu írskou históriou od staroveku plného legiend a mýtov, až po moderné, mestské Írsko pulzujúce životom a mladými talentami. Bohatá javisková technika ešte viac umocňuje magickú atmosféru celého predstavenia. Najnovšia produkcia Rhythm of the Dance vychádza z koreňov tradičnej írskej hudby Sean-Nós, čo znamená starý pôvodný tanečný a hudobný štýl, až po moderné formy tanca i hudby, ktoré poznáme dnes.Rhythm of the Dance predstaví v Bratislave tradične zakorenenú autentickú írsku kultúru, taneca hudbu a to všetko NAŽIVO v strhujúcom rytme skvelých rýchlych krokov stepu.Nezabudnuteľný zážitok si nenechajte ujsť 03. októbra 2024 v bratislavskej GOPASS Aréne. Vstupenky k dispozícii v sieti Ticket Portal