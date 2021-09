Riaditeľ Múzea SNP Mičev svoje odvolanie očakával

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) – Generálneho riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva odvolanie z postu neprekvapilo. „Čakal som to, vedel som, že to príde,“ reagoval v pondelok pre TASR.



Podľa Mičeva pondelkové stretnutie s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou bolo stručné, vecné, bez nejakých emócií. Oznámila mu ukončenie jeho pôsobenia na poste generálneho riaditeľa k 30. septembru.



„Som zásadným odporcom riešenia, ktoré navrhlo ministerstvo kultúry, obrany, a delimitácie rozdeľujúcej naše Múzeum SNP na niekoľko častí,“ konštatoval Mičev.



„Riaditeľom alebo riaditeľkou Múzea SNP musí byť človek, ktorý zabezpečí riadny chod inštitúcie a bude spĺňať všetky náležitosti, ktoré mu udeľuje zákon či interné pravidlá. Keďže zriaďovateľom múzea je ministerstvo kultúry, jeho riaditeľ musí zabezpečiť tiež realizáciu rozhodnutí v súvislosti s chodom organizácie. Súčasné vedenie tak, bohužiaľ, nekoná a prichádza aj k viacerým pochybeniam pri riadení múzea, preto bolo ministerstvo kultúry nútené pristúpiť k tomuto kroku,“ zverejnil rezort.



Podľa neho Múzeum SNP čakajú organizačné zmeny, preto je na jeho čele potrebné vedenie, ktoré ich uvedie do života. Podľa zámeru ministerstva kultúry digitalizačné centrum múzea prejde pod odbornú správu Slovenskej národnej galérie, ktorá má dlhoročné skúsenosti s riadením digitalizácie predmetov kultúrnej hodnoty v Bratislave a vo Zvolene. Zároveň národná expozícia v Auschwitz-Birkenau bude presunutá pod správu Múzea holokaustu v Seredi, kde podľa názoru odborníkov obsahovo patrí.



Mičev šéfoval Múzeu SNP od roku 2006. Rezort kultúry jeho odvolanie zdôvodňuje tým, že došlo k viacerým pochybeniam pri riadení múzea, preto bolo nútené pristúpiť k tomuto kroku.