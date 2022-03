Riaditeľ osvetového strediska:Dosah pandémie na kultúru uvidíme neskôr

Zvolen 26. marca (TASR) – O čo prišla kultúra počas pandémie nového koronavírusu, budeme vidieť až v najbližších rokoch. Tvrdí to riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska (POS) vo Zvolene Jaroslav Černák.



„Čítal som, že obdobie ochorenia COVID-19 vytvorilo teplákovú kultúru. Znamená to, že ľudia istým spôsobom zleniveli, aj keď väčšina z nich si to nepripúšťa,“ poznamenal v rozhovore pre TASR. Spoločnosť podľa neho nemá rada kultúrne podujatia, kino i veľké akcie pod holým nebom s obmedzeniami. „Niekedy mi to tak pripadalo, že diváci radšej neprišli podujatia podporiť, pretože boli v istom režime. Z pandemických opatrení boli unavení,“ zhodnotil.



Zaujíma ho, ako sa tento rok ukážu jarné a aj letné spoločenské akcie, na ktoré chodili tisícky záujemcov. „Možnože budeme musieť verejnosť znova vracať do kultúrneho života,“ domnieva sa. Zmysel robiť kultúru je však podľa jeho slov aj v tom prípade, že nebude návštevnosť, na akú je spoločnosť zvyknutá. „Keď je poloprázdne hľadisko, zamrzí to. Nechceme si však založiť ruky a nič nerobiť,“ uviedol.



Šéf POS pripomenul, že pozná prostredie folklóru a problém vidím v tom, že mládež prišla o tri nástupné termíny do súborov. „Tí, ktorí na ne prichádzali, v minulých rokoch pre pandémiu nemohli prísť,“ podotkol Černák, ktorý je zároveň riaditeľom Folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy. Podľa neho niektoré súbory majú už teraz existenčné problémy a vôbec nevedia, či budú schopné spustiť nanovo svoju činnosť. „Členovia odišli, neprišli a ostalo jadro, ktoré nie je doplnené už niekoľko rokov. A toto bude veľký problém,“ povedal s tým, že podobne sú na tom aj profesionálne či ochotnícke divadelné súbory. „Keďže počas pandémie nefungovali koncepčne a periodicky, veľa členov si našlo iné záujmy a už sa nevrátili,“ zdôraznil.



Doplnil tiež, že výzvou POS je znovu nabudiť verejnosť, aby v tomto prostredí začala opäť pracovať. „Kultúru potrebujeme, spoločnosť bez nej nie je zdravá,“ ukončil.