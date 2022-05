Richard Müller predstavil výstavu fotografií Okamihy

Bratislava 16. mája (TASR) - Spevák Richard Müller predstavil výstavu fotografií, ktorú pod názvom Okamihy prezentuje v bratislavskej Galérii Slovenskej výtvarnej únie, známej hlavne pod názvom Umelka. Výstava potrvá do 29. mája.



Kurátor výstavy Marián Pauer vybral celkom 35 snímok z Müllerovej druhej knihy fotografií Enter, ktorá vo formáte svojimi rozmermi rovnajúcimi sa vinylovej LP platni vyšla v roku 2010. Jednotlivé zábery prezentujú Müllerove pohľady na svet prostredníctvom objektívu fotoaparátu, či už na osoby jemu blízke alebo prostredie, v ktorom sa ocitol a rád ho pozoruje.



"Je zaujímavá tým, že ponúka z môjho pohľadu zaujímavé fotky. Výstava sa volá Okamihy, čo je podľa mňa aj definícia fotografie, lebo to je vlastne jedno cvaknutie a ten okamih sa buď podaril, alebo nepodaril. Budem strešne rád, keď si ľudia nájdu chvíľu a pozrú si tie fotky. Mám taký pocit, keď som sa na to pozeral, že sú milé, zaujímavé a vlastne tie najlepšie z knihy Enter," uviedol spevák k výstave.



"Müllerove fotografie sú harmonicky vyváženými kompozíciami, imponujú odvahou snímať priamym ťahom trebárs aj pri fotení v krajine krivých zrkadiel. Snímky Richarda Müllera evokujú melódie jeho piesni. Nemusíte byt stúpencom jeho štýlu, jeho smerovania, a predsa vás oslovia. Z reality si totiž tvorí svoj vlastný svet. A keďže ho stavia na pravdivých základoch, hodno mu uveriť," uviedol kurátor v katalógu k výstave.



Müllerova výstava je jeho malým odbočením od hudobných aktivít. "Dohrávam v týchto dňoch svoj nový album, ktorý sa bude volať Čierna labuť, biela vrana. Vydaný by mal byť v októbri, hudbu napísal Ondřej Gregor Brzobohatý, texty Peter Uličný a producentom albumu je Jan P. Muchow, čo je veľká postava českej scény. Mám taký pocit, že ma hlavne Honza Muchow posunul do sfér, kde som v minulosti ešte ani nebol. Preto si myslím, že ten album prekvapí mojich fanúšikov," dodal spevák pre TASR.