Richard Müller získal za album Duety dvojnásobnú platinovú platňu

Bratislava 20. mája (TASR) - Legenda slovenskej a českej hudobnej scény Richard Müller má na konte ďalší úspech. Za unikátny album Duety získal dvojplatinovú platňu, ktorú si prevzal od šéfa distribučnej spoločnosti Spinaker Mariána Šokyho. Spevák a skladateľ aktuálne nahráva v štúdiu nový hudobný projekt skupiny Banket, ktorým si pripomenie 40. výročie kultového albumu Bioelektrovízia. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňíková.



Na ocenenom albume Duety nájdu fanúšikovia 17 skladieb so šestnástimi interpretmi - Hanou Hegerovou, Milanom Lasicom, Ivou Bittovou, Katarínou Knechtovou, Terezou Kerndlovou, Emmou Smetana, Simou Martausovou, Silviou Slivovou, Majkom Spiritom či formáciou Fragile. Nechýbajú dve úplne nové piesne - duety s raperom Lyrikom a Darou Rolins.







„Je mi cťou odovzdať dvojnásobnú platinovú platňu Richardovi Müllerovi. Osobitne zdôrazňujem, že číslo limitu dvojnásobnej platiny dosiahol z predaja fyzických nosičov. To znamená CD a LP, digitálne predaje sme do toho nepočítali,“ konštatuje zástupca firmy Spinaker Marián Šoky.



Spevák, skladateľ a textár Richard Müller je na hudobnej scéne 40 rokov. Kariéru začal v roku 1984 a odvtedy úspešne tvorí, nahráva a koncertuje. Ocenenia si doma odkladá do špeciálnej miestnosti, dvojplatina má pre neho osobitný význam.



„Veľmi si to vážim. Ďakujem všetkým, ktorí si album kúpili, počúvali ho, alebo ho niekomu darovali. Vznikol z priateľstiev, z rešpektu k mojim kolegom a kolegyniam, ktorí so mnou naspievali tieto piesne. O to viac ma teší, že si k nim našli cestu aj ľudia. Ocenenie albumu je pre mňa veľká vec, pretože je to prvý album v mojej 40-ročnej kariére, ktorý som si vydával sám vo vlastnom vydavateľstve,“ hovorí Richard Müller.