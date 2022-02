Speváčka Rihanna čaká svoje prvé dieťa

New York 1. februára (TASR) - Barbadoská popová speváčka Rihanna oznámila, že s americkým rapperom menom ASAP Rocky čaká svoje prvé dieťa. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.



Rihanna (33), vlastným menom Robyn Rihanna Fentyová, vydala ostatný štúdiový album v roku 2016. Odvtedy sa z nej stala miliardárka, pretaviac svoj hudobný úspech do módnych a kozmetických značiek.



ASAP Rocky (33), vlastným menom Rakim Athelaston Mayers, pôsobí na hudobnej scéne od roku 2007 a s Rihannou tvorí pár približne od roku 2020. Obaja sa však poznajú už omnoho dlhšie.



Sériu mierne provokatívnych záberov tehotnej Rihanny, ako sa so svojím partnerom prechádza po newyorských uliciach, zverejnil v pondelok na sociálnej sieti Instagram fotograf celebrít Miles Diggs.



Rihanna je jednou z komerčne najúspešnejších speváčok všetkých čias. Je držiteľkou deviatich cien Grammy. Preslávila sa hitmi ako Unfaithful, Umbrella, California King Bed, We Found Love či Diamonds.