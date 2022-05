Robert Zemeckis, režisér Forresta Gumpa, má 70 rokov

Na archívnej snímke z 8. júla 1997 je uprostred Mary Ellen Trainorová, vpravo jej manžel a režisér Robert Zemeckis sa podpisuje vedľa odtlačku rúk a nôh na hollywoodskom Chodníku slávy v Los Angeles, vľavo ich syn Alex. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 10. novembra 2016 sprava americký herec Brad Pitt, herečka Marion Cotillardová a režisér Robert Zemeckis prichádzajú na premiéru filmu Allied v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Chicago/Bratislava 14. mája (TASR) - Kto obvinil králika Rogera?, Návrat do budúcnosti či Forrest Gump sú dnes legendárne filmy amerického režiséra a inovátora filmových efektov Roberta Zemeckisa. Oscarový filmový tvorca, držiteľ Zlatého glóbusu, sa v sobotu 14. mája dožíva 70 rokov.Robert Zemeckis sa narodil 14. mája 1952 (niektoré zdroje uvádzajú ako rok narodenia 1951) v Chicagu. Jeho otec mal litovské korene, matka talianske. Navštevoval základnú katolícku školu, vyrastal v skromných podmienkach a veľkou inšpiráciou bola pre neho hlavne televízia. Ako chlapec nakrúcal na 8 milimetrovú kameru rodinné oslavy a na strednej škole aj amatérske filmy.Najprv študoval na Northern Illinois University a prvé profesionálne filmové skúsenosti nadobudol ako strihač pre NBC News v Chicagu. Neskôr sa sa mu podarilo prestúpiť na Univerzitu Južnej Kalifornie, kde vyštudoval filmové umenie a stretol Boba Galea, neskoršieho dlhoročného spolupracovníka.Po získaní ceny kalifornskej univerzity za študentskú snímku A Field of Honor si talentovaného režiséra všimol vtedy už známy režisér Steven Spielberg. Ten sa zhostil produkcie jeho prvého celovečerného filmu I Wanna Hold Your Hand (1978) s Nancy Allenovou v hlavnej úlohe. Po filme o posadnutosti skupinou Beatles nakrútil v roku 1980 Zemeckis komédiu Used Cars (Ojazdené autá) s Kurtom Russellom v hlavnej úlohe.Prvý väčší úspech dosiahol akčnou komédiou Romancing the Stone (Honba za diamantom, 1984), v ktorej sa zaskveli Michael Douglas, Kathleen Turnerová či Danny DeVito.Po dnes už legendárnej snímke sa Zemeckis v spolupráci so scenáristom Galeom pustil do nakrúcania filmu, ktorým sa zapísal do dejín svetovej kinematografie. V roku 1985 sa do kín dostala jeho sci-fi snímka Návrat do budúcnosti, v ktorej sa Zemeckis nepredviedol len ako zručný režisér, ale aj ako inovátor filmových efektov. Vo filme o cestovaní v čase sa predstavili Michael J. Fox, Christopher Lloyd či Lea Thompsonová.Snímku ocenili Oscarom za strih a Zemeckisa s Galeom nominovali za najlepší pôvodný scenár. Dobrodružná sci-fi akčná komédia sa dočkala aj dvoch (1989, 1990) rovnomenných pokračovaní.Ako priekopník nových filmových efektov sa predstavil aj fantasy kriminálnou komédiou Who Framed Roger Rabbit (Kto obvinil králika Rogera?, 1988), v ktorej skombinoval hraný film s animáciou. Komédia získala Oscara za najlepší strih, najlepšie vizuálne efekty a najlepší strih zvuku.Efektmi nabitá je tiež jeho hororová komédia Death Becomes Her (Smrť jej pristane, 1992), v ktorej sa v hlavných úlohách predstavili Meryl Streepová, Bruce Willis a Goldie Hawnová.V roku 1994 Robert Zemeckis nakrútil svoj najúspešnejší film - romantickú komediálnu drámu Forrest Gump s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. Inšpiroval sa rovnomennou knižnou predlohou Winstona Grooma. Film rozpráva príbeh jednoduchého, ale dobrosrdečného Forresta Gumpa, ktorý sa počas svojho života ocitne pri viacerých historických udalostiach Spojených štátov v 20. storočí.Snímku ocenili Oscarom za najlepší film, najlepší strih, ako aj za najlepšie vizuálne efekty. Zemeckis si odniesol sošku za najlepšiu réžiu, Hanks za stvárnenie Gumpa a Philip Roth za najlepší adaptovaný scenár.Spoluprácu s Hanksom si zopakoval aj pri filme Cast Away (Stroskotanec, 1997) či pri animovanej snímke The Polar Express (Polárny Expres, 2004).Pozornosť filmových divákov Zemeckis upútal tiež trilerom What Lies Beneath (Pod povrchom, 2000), animovano-hranou fantasy snímkou Beowulf (2007), animovaným filmom A Christmas Carol (Vianočná koleda, 2009) či drámou Flight (Let, 2012).V roku 2022 dnes už slávny a rešpektovaný hollywoodsky tvorca siahol po rozprávke Pinocchio od Carla Collodiho a nakrútil rovnomenný film s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe.