Bratislava 19. augusta (TASR) – Spevák Robo Opatovský predstavil novinku Muž a žena. Pieseň je hudobným vyjadrením lásky v optimistickej, tanečnej a pohodovej skladbe, ktorej text napísala Oľga Šifrová a hudobne pripravili Opatovský s producentom Vladimírom Randym Gnepom. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



„Táto pesnička nemala vlastne vôbec vzniknúť. Po skladbe Je nad slnko jasné som sa už zameriaval na prípravu vianočného albumu a projekt Spev spája nás,“ povedal spevák a dodal: „Ale keď Pánu Bohu poviete svoj plán, usmeje sa a bude to úplne inak. Zrazu ma kopla múza a spolu s gitaristom Romanom Mečiarom sme nahrali demo. Skladbu som potom poslal Oľge Šifrovej, ktorá mi obratom poslala text.“



Po viacerých pomalších skladbách prichádza Opatovský s rýchlejšou skladbou, ktorá si doteraz svojou rytmikou, melodickosťou a pozitivitou získala svojich priaznivcov na koncertoch.



„Randy Gnepa urobil skvelý aranžmán skladbe o mužovi a žene. Je to večná téma. Význam toho celého pre mňa je v tom, že vždy je dobré, keď sa máme o koho oprieť. Vždy je dobré, keď spolu zdieľame ťažšie aj príjemné obdobie. Hoci dnešná doba nepraje úplne tým najromantickejším a tým najkrajším vzťahom. Ale existujú výnimky a som veľmi šťastný, že ja ho môžem prežívať,“ doplnil spevák.



Robo Opatovský žije spolu s manželkou Katkou a dcérou Hankou. „Život prináša aj ťažké a nepríjemné chvíle. Tá možnosť oprieť sa o niekoho iného, spoločne sa tešiť z maličkostí, to všetko vychádza z práce na tomto vzťahu. Aby to fungovalo, potrebujeme mať trpezlivosť, pokoru, vzájomnú úctu, rešpekt a umožniť partnerovi, aby mohol rásť,“ hovorí spevák.



Videoklip ku skladbe pripravili Kubo Točič Chochula a Romana Bojdová. „Sú v ňom tri generácie. Deti, dospelí aj dôchodcovia. Ukazuje tri spôsoby prežívania lásky a aj to, že ich stále baví byť veselí. Smiech je korením života,“ upresnil.