Robo Opatovský predstavuje novú skladbu Tajný recept

Bratislava 29. júla (TASR) - Robo Opatovský prichádza s novou letnou skladbou Tajný recept. Hudbu zložil samotný spevák, text napísal Martin Chudík. S novinkou zároveň predstavuje Opatovský aj videoklip. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



„S Martinom Chudíkom som už spolupracovali pri skladbách Modlím sa hudbou a Bez teba. V týchto dňoch, keď sa už uvoľňujú opatrenia a všetci sme pozitívnejšie naladení, som mu poslal demo verziu letnej skladby, či by mi vedel napísať ľahký, pozitívny text,” uviedol pre médiá Opatovský a dodal: „Tak, ako vie Martin vystihnúť náročnejšie témy, tak aj pri tejto veselej sa trafil presne do čierneho. To sa odrazilo aj pri samotnom nahrávaní, keď ja som mal jasnú predstavu o tom, ako to má znieť, aké melódie chcem použiť a nakoniec sme ju s gitaristom Romanom Mečiarom a akordeonistom Ondrom Jurášim nahrali za pol dňa.”







Videoklip ku skladbe zveril svojmu grafikovi a dizajnérovi Filipovi Cemperovi, ktorý sa stará aj o jeho sociálne siete. Rovnako ako v prípade samotnej skladby aj zadanie na videoklip bolo podobné. Klip sa nakrúcal na česko-slovenskej hranici pri Sudoměřiciach.



Skladbu si doteraz mohli vypočuť fanúšikovia na jeho ôsmich letných koncertoch, pričom od prvých tónov bola viditeľná pozitívna reakcia divákov. „Videl som ľuďom úsmev na tvári. Teším sa, že som mohol nahrať skladbu, ktorá znie rovnako na nahrávke, ako aj na koncertoch,” dodal spevák.



Nový song Tajný recept uvedie Opatovský aj na ďalších letných koncertoch, najbližší je 30. júla v Bojniciach, ďalšími zastávkami budú Košice (7. 8.), Vranov na d Topľou (8. 8.), Topoľčany (21. 8.) a Hlohovec (28. 8.).