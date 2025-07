Robo Šimko a Massriot vydávajú novú skladbu Trhaj ma na kusy

Bratislava 18. júla (TASR) - Robo Šimko a Massriot vydávajú novú skladbu s názvom Trhaj ma na kusy. Prinášajú ňou emotívny ponor do sveta zakázanej túžby a vnútorného konfliktu. Pod skladbou je podpísaný spevák Robo Šimko s kapelou, ktorí opäť dokazujú, že slovenský pop rock môže byť autentický, zrelý a hlboko osobný. TASR informoval manažér kapely Igor Schwarcz.



Vizuál skladby vznikol netradične, jeho finálnu podobu vytvoril egyptský grafický dizajnér Youssef Mostafa pomocou umelej inteligencie. Výsledkom je romanticky štylizované obrazové spracovanie, ktoré podčiarkuje hlavnú emóciu piesne: zmes túžby, viny a vnútorného napätia.



O zvukovú produkciu sa postaral Gabi Silvay zo skupiny Silband, ktorý s Massriotom spolupracuje aj koncertne ako hosťujúci huslista. Jeho príspevok vnáša do nahrávky vyvážený mix medzi ostrou naliehavosťou a intímnou atmosférou.



Text piesne vznikol pred viac ako šiestimi rokmi, keď Robo prechádzal osobným zlomovým obdobím. Zaujímavosťou je, že skladba vychádza práve v čase, ktorý znamená významný míľnik aj pre ďalšieho člena rožňavskej zostavy.



„Bol to výkrik v okamihu neistoty - zraniteľnosť a túžba, ktorá nemala byť naplnená. Ale stalo sa, našťastie, inak,“ hovorí spevák. „Text som mal odložený v šuplíku, napísal som ho už dávnejšie svojej manželke a úplne som naň zabudol. Objavil som ho náhodou, keď som hľadal staré poznámky z obdobia covidu. A keďže sa ženil náš bubeník Janko, ktorý je zároveň aj mojím synovcom a jedným z najdôležitejších ľudí v mojom vesmíre, vedel som, že toto je ten správny čas.“