Rod Stewart dvíhal v Bratislave divákov zo sedadiel

Bratislava 23. mája (TASR) - Sviatok uprostred týždňa nebýva často, k tomu ešte sviatok hudobný. Bratislava si zapísala do kroniky ďalšie svetové meno, keď sa v rámci európskeho turné Global Hits Tour v stredu večer (22. 5.) predstavil legendárny spevák Sir Rod Stewart. Ikona svetovej hudobnej scény oslávi na budúci rok v januári 80. narodeniny, energie má však stále na rozdávanie. Presvedčil o tom aj zaplnenú bratislavskú Tipos arénu.



Pódium bolo pred koncertom schované za pestrofarebným závesom, k výbave patrili dve bočné obrazovky, zadná projekcia, elegantné, nie však prehnané svetlá a výborný zvuk. K celkovému efektu prispela špičková sprievodná kapela s tromi hudobníčkami a trojicou výborných vokalistiek.



Presne o 20.00 h začal koncert skladbou Having a Party z repertoáru Sama Cooka, pokračoval sériou cover verzií známych hitov It's a Heartache (originál Bonnie Tyler), Love Train (skupina O'Jays), Have You Ever Seen the Rain? (Creedence Clearwater Revival), The First Cut Is the Deepest (Cat Stevens), I Don't Want to Talk About It (Crazy Horse), Downtown Train (Tom Waits) či Some Guys Have All the Luck (The Persuaders).



Samozrejme došlo aj na jeho originálne hity, Forever Young, Maggie May, I'd Rather Go Blind, Young Turks, The Killing of Georgie, You're In My Heart, Have I Told You Lately, Lady Marmalade, It Takes Two, kde legendárnu Tinu Turner výborne zastúpila jedna z vokalistiek. Úspech si vyslúžili aj samotné vokalistky s piesňou I'm Every Woman. Na záver ponúkol skladbu Sailing. Originálnu verziu nahrala v roku 1972 skupina Sutherland Brothers, veľký hit z nej urobil až Rod Stewart.



V hľadisku prevládali 'dospeláci', ktorí si aspoň časť úspešnej dráhy a hity prežili spolu s hosťom večera. Chytili sa od prvej skladby, nešetrili dlane ani hlasivky a spevák bol príjemne prekvapený, čo aj dal najavo.



Najbližšie sa predstaví 24. mája v nemeckom Norimbergu, ďalšie koncerty odohrá v Mönchengladbachu (28. 5.), Osle (4. 6.), Göteborgu (6. 6.), Stockholme (8. 6.), Kodani (9. 6.), Amsterdame (12. 6.) a Lipsku (14. 6.).



Sir Rod Stewart prešiel v 60. rokoch skupinami Long John Baldry & Hoochie Coochie Men, Steampacket, Shotgun Express, Jeff Beck Group a Faces. Úspešnú dráhu odštartoval v máji 1971 albumom Every Picture Tells A Story, ktorý sa dostal na prvé miesto v anglickom aj americkom rebríčku, a následne hitom Maggie May v októbri 1971. Dnes má na svojom konte tridsaťdva štúdiových albumov, najnovší Swing Fever s Joolsom Hollandom vydal vo februári 2024. V singlovej TOP 30 mal doposiaľ 50 piesní, jedenásť z nich sa dostalo na prvé miesta.



Za zásluhy o hudbu bol v roku 2007 ocenený Rádom Britského impéria. Dvakrát ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy, v roku 1994 ako sólového speváka a v apríli 2012 ako člena skupiny Faces. Americký hudobný týždenník Billboard ho v decembri 2019 zaradil na 15. miesto v stovke najúspešnejších umelcov všetkých čias.



Rod je tretíkrát ženatý, má osem detí, najmladším je Aiden Patrick Stewart, ktorý sa narodil 16. februára 2011. Je jedným z najpredávanejších umelcov, predaj platní celosvetovo prevýšil 120 miliónov výliskov.