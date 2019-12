Rok 2020 prinesie aj film Havel, búrlivého Lanďáka stvárnil M. Hofmann

Bratislava 15. decembra (TASR) - Rok 2020 prinesie do kín aj film Havel, inšpirovaný disidentským obdobím dramatika, spisovateľa a bojovníka za slobodu Václava Havla. Režisérom snímky, ktorá nemá zobraziť štátnika Havla a priniesť prezidentský portrét, je Slávek Horák (Domáca opatera).



"Podarilo sa nám získať skvelých hercov a najlepšie bolo natáčanie súkromných scén s dvoma alebo tromi hercami. V pohľadoch, náznakoch a maličkostiach potom vznikalo napätie aj humor a ďalšie emócie," prezradil režisér filmu o menej známej etape a menej opísanom živote Václava Havla. Príbeh je rámcovaný augustom 1968 a novembrom 1989, dejiny sú však len pozadím vzťahov hlavných postáv. Nočnou morou podľa režiséra bolo nakrúcanie davových scén v interiéroch. "Keď točíte 20 ľudí na malom priestore, všetkých je vidieť, všetci musia byť koordinovaní a bez chybičky," spomína Horák na natáčanie.



Predstaviteľom hlavnej postavy je Viktor Dvořák. Havlovu ženu Olgu stvárňuje Anna Geislerová. Výraznou a neprehliadnuteľnou postavou filmu je Havlov kamarát, herec, burič a živel Pavel Landovský, čiže Lanďák, ktorého stvárnil Martin Hofmann. "Temperamentný, odvážny a skutočný," opisuje svoju úlohu, na ktorú sa rovnako ako ostatní herci pred nakrúcaním poctivo pripravoval. "Prípravy boli príjemné – napozeral som si Pavla Landovského, vytváral som si nejaký celistvejší obraz jeho osobnosti. No a on bol hocičo, len nie nudný, priemerný a zameniteľný. Bol to príjemný čas strávený s Pavlom," dodáva Hofmann, ktorý je mu svojím prejavom podobný: "Bohužiaľ som sa s Pavlom Landovským nikdy osobne nestretol. A dosť by sa mi to teraz páčilo. Ja mám 41, on má 41 a sme vonku v nočnej Prahe. Asi by nebola nuda."



S postavou Lanďáka je spojené množstvo vtipných situácií vo filme a z kombinácie zdržanlivého Havla a hlučného Landovského bol režisér Horák nadšený už počas nakrúcania: "Ich konflikty nás zabávali už na pľaci a chceme túto energiu z natáčania čo najviac preniesť do filmu. Chémia medzi hercami fungovala skvele, milý a slušný Viktor Dvořák tvorí s nevypočítateľným a divokým Martinom Hofmannom perfektný pár."



V ďalších dôležitých úlohách drámy, v ktorej však nebudú chýbať vtipné a absurdné situácie, sa predstavia Bára Seidlová, Stanislav Majer alebo Jiří Bartoška.



Ako informovala TASR Stanislava Borská z distribučnej spoločnosti Bontonfilm, snímka Havel príde do slovenských kín v lete 2020.