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Rolling Stones sú s 15. albumom na čele britského rebríčka
Na krste albumu, ktorý sa konal minulý týždeň v Londýne, spevák Mick Jagger a gitarista Ronnie Wood naznačili, že by chceli novinku predstaviť aj na koncertnom turné.
Autor TASR,aktualizované
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Londýn 18. júla (TASR) - Legendárna rocková skupina The Rolling Stones sa s novým albumom Foreign Tongues dostala na prvé miesto britského albumového rebríčka. Tento úspech dosiahla vo svojej kariére už po pätnásty raz, čím vyrovnala rekord skupiny The Beatles, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
V poradí už 25. štúdiový album britskej skupiny vyšiel 10. júla a hosťujú na ňom Paul McCartney z The Beatles, Robert Smith z britskej skupiny The Cure, ako aj Chad Smith, ktorý hrá na bicích v americkej kapele Red Hot Chili Peppers. Na albume sa objavuje aj Charlie Watts, dnes už nebohý bubeník The Rolling Stones, a to prostredníctvom záznamu z jedného z posledných nahrávaní pred jeho úmrtím v roku 2021.
Na krste albumu, ktorý sa konal minulý týždeň v Londýne, spevák Mick Jagger a gitarista Ronnie Wood naznačili, že by chceli novinku predstaviť aj na koncertnom turné. „Ronnie a ja by sme do toho išli, takže sa snáď uvidíme na turné,“ povedal pre agentúru Reuters 82-ročný Mick Jagger.
The Rolling Stones sa naposledy dostali na vrchol tohto britského rebríčka v roku 2023 s predchádzajúcim albumom Hackney Diamonds, ktorý získal cenu Grammy za najlepší rockový album.
V poradí už 25. štúdiový album britskej skupiny vyšiel 10. júla a hosťujú na ňom Paul McCartney z The Beatles, Robert Smith z britskej skupiny The Cure, ako aj Chad Smith, ktorý hrá na bicích v americkej kapele Red Hot Chili Peppers. Na albume sa objavuje aj Charlie Watts, dnes už nebohý bubeník The Rolling Stones, a to prostredníctvom záznamu z jedného z posledných nahrávaní pred jeho úmrtím v roku 2021.
Na krste albumu, ktorý sa konal minulý týždeň v Londýne, spevák Mick Jagger a gitarista Ronnie Wood naznačili, že by chceli novinku predstaviť aj na koncertnom turné. „Ronnie a ja by sme do toho išli, takže sa snáď uvidíme na turné,“ povedal pre agentúru Reuters 82-ročný Mick Jagger.
The Rolling Stones sa naposledy dostali na vrchol tohto britského rebríčka v roku 2023 s predchádzajúcim albumom Hackney Diamonds, ktorý získal cenu Grammy za najlepší rockový album.