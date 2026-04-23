< sekcia Kultúra
Ronnie Wood vystúpi na zriedkavom sólovom koncerte v Londýne
Autor TASR
Londýn 23. apríla (TASR) - Ronnie Wood, gitarista britskej skupiny The Rolling Stones vystúpi na ojedinelom sólovom koncerte v Londýne. Intímny koncert bude súčasťou jeho prvých kompletných sólových vystúpení za viac ako 16 rokov, informuje tlačová agentúra DPA.
Wood (78) oznámil, že v auguste vystúpi v londýnskom O2 Kentish Town Forum po boku svojej blízkej priateľky, speváčky a skladateľky Imeldy Mayovej. „Teším sa, ako to roztočím so svojimi starými piesňami aj niekoľkými novinkami,“ uviedol.
Oznámenie prichádza po tom, ako Wood avizoval zriedkavé sólové vystúpenie v amsterdamskom kultúrnom centre Paradiso. Veľký záujem ho podnietil k tomu, aby pridal ďalší termín, a teraz ohlásil dva nové koncerty - jeden v Londýne 21. augusta a druhý 3. septembra v hale E-Werk v Kolíne nad Rýnom.
Predtým, ako sa pridal k The Rolling Stones, pôsobil Wood spolu s Rodom Stewartom v rockovej skupine Faces, ktorá stojí za hitom Stay with Me (1971). Táto dvojica sa opäť stretla na pódiu minulý rok, keď Wood sprevádzal sira Roda počas jeho vystúpenia na anglickom festivale Glastonbury.
Wooda dvakrát uviedli do Rokenrolovej siene slávy - v roku 1989 ako člena The Rolling Stones a v roku 2012 s kapelou Faces. Svoj siedmy štúdiový album I Feel Like Playing vydal v roku 2010.
